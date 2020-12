Ellen Degeneres annonce qu'elle a la COVID-19

L’animatrice Ellen Degeneres a annoncé jeudi, sur ses réseaux sociaux, avoir contracté la COVID-19.

En conséquence, la production de son émission The Ellen Degeneres Show a été interrompue jusqu’au 21 janvier.

La populaire animatrice s’est depuis placée en quarantaine.

«Heureusement, je me sens bien en ce moment. Toutes les personnes qui ont été en contact avec moi ont été informées. Je me suis soumise aux protocoles de la Santé publique. On se retrouve après les Fêtes. Soyez prudents. Je vous aime, Ellen», a-t-elle écrit en fin d’avant-midi.

Une année mouvementée pour Ellen

Rappelons qu'Ellen Degeneres a connu une année 2020 plutôt mouvementée, alors que plusieurs ont dénoncé un environnement de travail toxique à son émission. Quelques personnalités connues et plusieurs de ses anciens employés lui ont reproché de ne pas du tout être la personne qu'elle prétendait être à la télévision.

AFP

Après une enquête interne et le congédiment d'un haut placé, l'émission avait repris en septembre.

