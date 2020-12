Le compte Twitter de YouTube victime de... «rickrolling»

Mesdames et messieurs, le 7 décembre dernier a été une grande journée dans l’histoire d’Internet.

Le compte Twitter de YouTube a été victime de «rickrolling» par un internaute.

Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, le «rickroll» consiste à piéger une personne avec le vidéoclip de la chanson Never gonna give you up du chanteur britannique Rick Astley. En gros, les personnes piégées cliquent sur un lien en croyant qu’il s’agit d’une vidéo portant sur un sujet X et finalement, c’est le clip de M. Atsley qui apparaît.

Bref.

C’est arrivé au compte Twitter de YouTube lundi. Oui, ce même YouTube qui sert de médium pour faire cette blague depuis plusieurs années. C’est l’arroseur arrosé.

Voici comment ça s’est passé.

Lundi, un peu avant 17h, le compte de YouTube demande aux gens quelle vidéo ils ont visionnée à outrance en 2020.

Deux minutes plus tard, un internaute du nom d’Ethan soumet une vidéo qui semble être à propos de chiots.

This one about the cute puppy https://t.co/OR3G9Dgb3Y — Ethan (@edma06RBLX) December 7, 2020

Huit minutes après, YouTube réalise qu’il s’est fait avoir.

En soirée, Ethan manifeste son bonheur d’avoir piégé le géant du web.

OH MY GOD I FUCKING DID IT — Ethan (@edma06RBLX) December 7, 2020

Quelle histoire.

