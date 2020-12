Le «jeune dame» du ministre Pierre Dufour ne passe pas chez Québec solidaire

La députée de Québec solidaire Émilise Lessard-Therrien s’est fait appeler «jeune dame», jeudi, par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs lors de la période de questions.

Ça n’a vraiment pas passé du côté de Québec solidaire et le leader parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois s’est levé au Salon bleu pour dénoncer les propos de Pierre Dufour.

«Il y a quelques instants, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs a fait référence à la députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue en utilisant l'expression suivante, "jeune dame". Je ne suis pas certain que, si le député de Rosemont avait posé une question, on lui aurait répondu en disant "vieux monsieur". Je ne pense pas», a-t-il indiqué pour illustrer son point de vue.

Si vous êtes jeune et si vous êtes une femme, on vous peut-être déjà servi un «jeune dame» pour vous remettre à votre place.



Ce matin, c'est ainsi que le ministre des Forêts a répondu à la question d'Émilise Lessard-Therrien.@gnadeaudubois a dénoncé la situation. pic.twitter.com/RBr1dEXhuY — Québec solidaire (@QuebecSolidaire) December 10, 2020

M. Nadeau-Dubois a ensuite demandé au président de l’Assemblée nationale, François Paradis, d’être plus vigilant quand de telles situations se produisent.

Ce dernier a indiqué qu’il rappelait très souvent aux parlementaires que «l'utilisation des titres doit être la seule avenue possible» lors des échanges et qu’il en «échappait» à l’occasion. Il a toutefois tenu à dire qu’il continuerait son travail.

«Je vais vous rappeler la règle. C'est une question de respect, d'attitude, de ton, d'utilisation de propos, et de titres, et je continuerai à le faire de façon très fréquente, d'être extrêmement vigilant», a ajouté M. Paradis.

Mine de rien, Gabriel Nadeau-Dubois a quand même traité son collègue Vincent Marissal de «vieux monsieur» dans tout ça!

