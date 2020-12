Messmer et sa conjointe accueillent leur deuxième enfant au prénom tout désigné

Messmer a appris une bonne nouvelle à ses abonnés, jeudi, question d'ajouter un peu de «magie» dans cette journée un peu grise de décembre: lui et sa conjointe, Bellair, ont accueilli leur deuxième enfant.

• À lire aussi: [VIDÉO] Premier gala de l'ADISQ: Klô Pelgag revient sur son amour interdit avec Messmer

Le couple avait annoncé attendre un deuxième enfant en octobre dernier.







Jeudi matin, le maître de l'hypnose a partagé une photo de son bébé tout neuf: Magie. La tuque rose sur la tête du poupon semble indiquer qu'il s'agit d'une petite fille.





«On a décidé de mettre de la belle magie dans notre vie! Le grand jour est arrivé! Voici Magie!» a-t-il simplement écrit.

• À lire aussi: [VIDÉO] Sous hypnose, il perd complètement le contrôle et sort ses amis de force de la pièce



Rappelons que les amoureux sont déjà parents de la petite Soleil, née en mai 2017. De son côté, Messmer est également père des «SomniFrères», Antoine et Cédérick, 28 et 25 ans, nés d'une précédente union.



Beaucoup de bonheur à la petite famille qui ajoute de la magie à 2020.



À voir aussi dans le Sac de chips:

s

s

s