Un cargo «échappe» 1816 conteneurs dans le Pacifique

Un cargo aux prises avec une météo difficile a laissé choir dans la mer près de 2000 conteneurs.

Le vaisseau Apus de la compagnie ONE (Ocean Network Express) a perdu très exactement 1816 conteneurs au fond de l’océan avant de récemment arriver au port de Kobe, au Japon.

• À lire aussi: [VIDÉO] Un avion atterrit d'urgence sur une autoroute et fonce dans une voiture



L’immense navire qui bat pavillon japonais a dû faire face à des intempéries particulièrement intenses au cours de sa traversée du Pacifique, ce qui explique pourquoi les conteneurs méticuleusement posés les uns par-dessus les autres se sont effondrés dans la mer.



Les autorités locales n’ont pas précisé où, exactement, le chargement a été perdu.



Les images du cargo rendues disponibles après son arrivée à bon port font état de la violence de la tempête qu’il a dû affronter.

• À lire aussi: [VIDÉO] Un septuagénaire cause six accidents en une minute, en fonçant dans des voitures et des murs



On y voit des centaines de conteneurs sans dessus dessous, tous penchés sur le même côté, alors que les amoncellements restés intacts peuvent faire jusqu’à 100 mètres de haut.



Sur les 1816 conteneurs portés disparus, 64 contenaient des matières dangereuses telles que des feux d’artifice, des batteries ou de l’éthanol liquide.

• À lire aussi: [VIDÉO] Deux kayakistes sont presque avalées vivantes par une baleine



L’Apus avait quitté le port de Guangdong, en Chine, à destination de la Californie.

Les dommages sont estimés à des millions de dollars et les conteneurs (et leur contenu) ne seront vraisemblablement jamais récupérés, puisqu’ils doivent gésir à des milliers de mètres de profondeur

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s