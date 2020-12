Une mère fait tatouer un de ses jumeaux identiques pour une bonne raison

Une mère a récemment partagé un témoignage sur Reddit dans lequel elle explique ce qui l’a amenée à faire tatouer un de ses jeunes enfants.

La femme de 31 ans a expliqué qu’après avoir eu des problèmes de fertilité, elle et son conjoint étaient au septième ciel quand elle a donné naissance à des jumeaux identiques.

Sam et Jack étaient tellement identiques que même leurs propres parents avaient de la difficulté à les différencier.

En temps normal, ça n’a rien de dramatique, mais Jack est né avec une maladie rare qui requiert qu’il reçoive une injection par semaine.

La mère a expliqué que sa belle-mère, qui gardait les jumeaux un jour, a accidentellement donné l’injection au mauvais bébé.

Les enfants ont immédiatement été transportés à l'hôpital, et heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. La maman ébranlée s’est tout de même juré que ça ne se produirait plus.

Le médecin qui venait de s’occuper des jumeaux a alors expliqué à la jeune trentenaire que plusieurs parents dans sa situation choisissent de «marquer» leurs enfants de façon permanente pour arriver à les distinguer.

Étant donné qu’un tatouage commence à s'effacer après 3 ans, et qu’à ce moment, les enfants seraient assez vieux pour éviter ce genre de catastrophe, le petit Jack s’est fait tatouer un petit grain de beauté brun sur le lobe d'une de ses oreilles.

Le tout a été fait à l'hôpital sous la supervision de professionnels de la santé.

Plusieurs proches de la famille n’ont pas trop bien réagi quand ils ont appris qu’un des petits avait été marqué à l’encre, mais quand ils se sont rendu compte que le tatouage était minuscule, la nouvelle a mieux passé.

Tsé. C’est pas comme si c’était une tête de mort sur l’avant-bras.

