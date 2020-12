Dénonciations: Stéphanie Boulay et Alex Nevsky déclarent avoir «fait la paix»

Dans un bref message publié en milieu de journée lundi, la chanteuse Stéphanie Boulay admet avoir «fait la paix» avec Alex Nevsky.



En juillet, en pleine vague de dénonciations dans le domaine artistique, Alex Nevsky avait choisi de publier un long message, sur Instagram, dans lequel il révélait avoir reçu un courriel «bouleversant» de la part d'une ex-amoureuse qui qualifiait leur relation «d'abusive». On apprenait par la suite que l'ex-conjointe en question était Stéphanie Boulay.

L'auteure-compositeure-interprête s'était alors dite blessée de la diffusion de ce message par Nevsky, indiquant qu'elle n'avait jamais souhaité rendre ce courriel public.

Photo AGENCE QMI, DOMINICK GRAVEL

Alex Nevsky était resté silencieux depuis sur les réseaux sociaux, alors que Stéphanie Boulay avait annoncé une pause professionnelle.

Un message commun



Voilà que cinq mois plus tard, les deux artistes ont publié une mise au point par rapport aux événements des derniers mois sur Instagram.

Ils expliquent, dans un message identique, qu'ils ont repris contact, dans le but «d'apaiser les blessures». Ils estiment qu'ils ont désormais fait la paix et qu'ils se souhaitent tous deux un «chemin harmonieux» pour la suite.



On vous invite à lire leur message complet ci-dessous:





«Depuis les événements de juillet dernier entre Alex Nevsky et moi, nous avons décidé de tenter de défaire les noeuds, d'apaiser les blessures et les non-dits et d'entreprendre, ensemble, une démarche réparatrice. C'est difficile de le faire, parfois même impossible, mais nous avons réussi à nous parler. Nos échanges ont été constructifs et nous sommes aujourd'hui prêts à déclarer que nous avons fait la paix. Puisse notre histoire contribuer à poursuivre cette discussion courageuse et saine déjà entamée sur les rapports de pouvoir et les rapports hommes-femmes dans notre société. Le travail ne s'arrête pas là: nous nous engageons à tout faire pour lutter contre les violences, quelles qu'elles soient. Et nous nous souhaitons mutuellement, avec bienveillance, un chemin harmonieux pour la suite de nos carrières et de nos vies respectives. Nous ne ferons aucun autre commentaire.»

En commentaires, de nombreux abonnés leur ont envoyé beaucoup d'amour et de sérénité, en espérant que leur démarche incite d'autres à faire de même.

