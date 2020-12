[VIDÉO] Un raton laveur va se cacher dans son sapin pendant la nuit

C’est pratique, une entrée pour chien, dans une porte, mais c’est moins plaisant quand un raton laveur entre dans la maison pendant la nuit.

• À lire aussi: L’Iranienne «sosie zombie d'Angelina Jolie» écope de 10 ans de prison pour ses photos

• À lire aussi: [VIDÉO] Un journaliste américain dit «oh shit» et «fuck» en direct à la télé

C’est arrivé la semaine dernière à Aubrey Iacobelli, une Floridienne. L'animal au masque naturel s’était introduit dans sa demeure au petit matin pour aller se cacher dans son sapin de Noël.

C’est son chien qui grognait en fixant le conifère qui l’a réveillée, selon ce que rapporte KRTV.

«Je savais qu’il y avait quelque chose là-dedans qui ne devait pas être là. J’ai vu une boule de poils dans l’arbre de Noël», a-t-elle déclaré.

Iacobelli a documenté son aventure dans une vidéo publiée sur Facebook.

On la voit tenter de faire sortir la bête avec une poêle, son arbre tomber, le raton laveur se sauver puis s’accrocher à un luminaire et, finalement, Iacobelli courir avec un balai et réussir à faire sortir l’animal de sa maison.

Wow, c’était un gros jeudi matin!

Ailleurs dans le Sac de chips:

s

s