12 façons originales de connecter avec votre famille pour le temps des Fêtes

Le temps des Fêtes 2020 en sera un comme personne n’en a jamais vécu auparavant.

Étant donné la terrible pandémie de COVID-19 à laquelle nous devons tous faire face depuis près de 10 mois, il sera pratiquement impossible, cette année, de faire le party avec nos familles comme dans le bon vieux temps...

Mais heureusement, à notre époque, nous avons deux choses: de l'Internet d'excellente qualité et de l'imagination.

Et quand on mélange les deux, on obtient un parfait cocktail de solutions originales pour passer, malgré tout, de merveilleux moments avec ceux qu’on aime.

Le Sac de Chips s’est remué les méninges et vous offre le fruit de son dur labeur créatif avec ces 12 façons originales de connecter avec votre famille:



1- Organiser un party de danse où tout le monde danse sur la même musique en même temps

Branchez-vous sur votre plateforme d’échange vidéo préférée, placez un laptop dans le coin de la pièce dans chaque maison et swingnez la bacaisse dans le fond de la boîte à bois!

2- Lire un conte de Noël aux enfants de votre famille à la même heure chaque soir de décembre

Les tout-petits apprécieront sans doute ce calendrier de l’Avent nouveau genre et ils feront de beaux dodos avant la venue du père Noël...

3- Faire une diffusion en direct de votre dinde qui cuit

Que ce soit sur Facebook ou Instagram, vos proches seront ravis de regarder votre volaille rôtir doucement, tout en commentant vos assaisonnements, la température du four et le fait que vous devriez changer vos vieilles mitaines de four.

Parlant de mitaines de four...

4- Jouer au jeu de déballer un cadeau mystère avec des mitaines de four en direct sur Internet

Envoyez un cadeau-mystère beaucoup trop emballé chez des membres de votre famille élargie et demandez-leur de filmer le moment où ils essaieront de l’ouvrir en portant des mitaines de four. Cette vidéo restera assurément dans les archives familiales des anecdotes de la pandémie.

5- Préparer une chasse au trésor pour votre frère ou votre sœur dans un parc

Cachez vos indices et votre «trésor» dans un parc, et allez subtilement porter la carte au trésor dans la boîte aux lettres de votre fratrie. Pour plus de plaisir, vous pouvez les avertir et les espionner avec des jumelles pendant qu’ils cherchent.

6- Écouter des films en même temps, à distance

Lors des soirées moins festives entre Noël et le jour de l’An, organisez un genre de cinéma virtuel. Partez le même film en même temps et regardez-vous le regarder en conversation vidéo ou avec la fonction «Séance vidéo» de Facebook.

Si votre connexion Internet ne vous le permet pas, peut-être serait-il temps de penser à changer?

7- Jouer à des jeux vidéo en réseau

Pour les gamers, c’est quelque chose de tout à fait normal. Mais passez la manette à grand-maman Solange ou à mononcle Gérard et découvrez une toute nouvelle dimension!

8- Faire des présentations officielles de sapins de Noël

Organisez un grand gala de sapins de Noël! Décorez votre conifère de ses plus beaux atours et présentez-le, à tour de rôle, aux membres de votre famille. Pourquoi aussi ne pas les noter et offrir la Boule d’or au plus beau sapin de la famille?

9- Jouer à la chaise musicale en direct sur Internet

Celle-là demande un peu de synchronisme et de coordination, mais avec un arbitre quelque part dans une des maisons, il est possible (selon nous !) de jouer à la chaise musicale. En tout cas, ça vaut la peine d’essayer. Fous rires garantis!

10- Commander de la bouffe sur Internet et la faire livrer chez des membres de votre famille

Faites une surprise à quelqu’un! Commandez et payez une pizza dans votre restaurant préféré, mais faites-la plutôt livrer ailleurs que chez vous. Vous serez un père Noël virtuel.

11- Retrouver l'amour d'enfance de votre grand-mère veuve et lui organiser un rendez-vous en ligne

OK, il faut être très motivé! Mais ce n’est pas impossible. En plus, vous pourriez faire le chaperon et espionner la conversation romantique...

12- Écouter le Bye Bye en conférence vidéo et préparer une célébration commune pour le passage en 2021

Ça va être très étrange d'être en petite cellule familiale lorsque nous dirons enfin adieu à 2020. Planifiez le coup et faites confiance à la technologie pour être virtuellement proche de vos proches.

Vous allez même avoir l'impression de sentir le doux parfum de menthe poivrée de mononcle Yves ou d'entendre votre grande-cousine Sharon pousser ses notes de diva des grands cantiques comme si vous y étiez en personne !