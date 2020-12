Les 15 nouvelles les plus loufoques liées à la COVID-19 en 2020

Comme le dit le dicton: «Mieux vaut en rire qu’en pleurer!»

L’année 2020 (on va s’en souvenir longtemps) a été sous le signe de la pandémie de COVID-19.

Ce qui a débuté comme une étrange maladie inédite en Chine s’est d’abord propagé en Iran et en Italie, avant de gagner l’Amérique et le reste du monde, laissant dans son sillon des millions de victimes.



Heureusement, à l’orée de 2021, on peut envisager le futur avec plus d’optimisme en raison de l’opération de vaccination massive qui se tiendra dans les prochains mois.

Profitons-en donc pour revenir sur certains des moments les plus étranges/insolites/weirdos engendrés par la pandémie.

Voici 15 nouvelles loufoques liées à la COVID-19:

[VIDÉO] LES INCROYABLES IMAGES ACCÉLÉRÉES DE LA CONSTRUCTION, EN 10 JOURS, D’UN HÔPITAL CHINOIS



Alors que le coronavirus se propage en Chine, on observe avec curiosité la réaction des autorités chinoises, qui s’empressent de faire ériger de nouveaux hôpitaux. On était loin de se douter qu’on allait y goûter...

[VIDÉO] ELLE OUBLIE QU’ELLE SE FILME ET VA FAIRE CACA PENDANT SA RÉUNION VIRTUELLE

Dans les premiers temps de la pandémie et du télétravail, on n’était pas tous habitués aux réunions Zoom. Ça a donné ça...

CETTE ACTRICE PORNO VEUT OFFRIR UNE NUIT D’AMOUR AU SCIENTIFIQUE QUI TROUVERA UN REMÈDE À LA COVID-19

On ne sait pas si un vaccin compte comme un remède, mais compte tenu qu’à peu près trois ou quatre vaccins différents ont été approuvés et que chacun d’entre eux a été mis au point par des équipes de dizaines de chercheurs et chercheuses, cette gente dame risque d’avoir des nuits mouvementées dans les prochaines semaines... Si elle tient parole, bien sûr.

À 93 ANS, ELLE REÇOIT 150 BIÈRES EN CADEAU APRÈS AVOIR TENU UNE PANCARTE «J’AI BESOIN DE BIÈRE»

Le porte-parole de la brasserie Molson Coors, Mark Linder, a déclaré: «Mes associés et moi avons pris 10 caisses et sommes partis chez elle. Nous nous sommes assurés qu’Olivia ait sa bière pour qu’elle continue sa diète santé d’une Coors Light par jour». Rien d’autre à ajouter!

DES GENS S’ORGANISENT DES SÉANCES DE MASTURBATION VIDÉO COLLECTIVES ET ZOOM N’AIME VRAIMENT PAS ÇA

En plus du dicton mentionné en début d’article, il y a également un vieux proverbe chinois qui dit: «Inventez une nouvelle technologie et c’est certain que quelqu'un va essayer de faire de quoi avec qui implique sa bizoune». Faque c’est ça qui est arrivé...

UNE INFLUENCEUSE PRÉTEND BOIRE DES SMOOTHIES AU SPERME POUR SE PROTÉGER CONTRE LE CORONAVIRUS

Madame est persuadée que le sperme peut améliorer votre système immunitaire et qu’il est la meilleure façon de prévenir et de combattre les maladies. Grand bien lui en fasse...

UNE INFIRMIÈRE SANCTIONNÉE POUR AVOIR PORTÉ UN BIKINI SOUS SA TENUE DE PROTECTION TRANSPARENTE DANS UNE AILE RÉSERVÉE AUX HOMMES

Nous nous méfions toujours un peu des nouvelles provenant d’agences de presse russes louches, mais celle-ci nous amusait beaucoup trop. «Pourquoi la punir? Il faut la récompenser! En la voyant, personne ne veut mourir», aurait dit un de ses patients.

BURGER KING MET SUR LE MARCHÉ UN WHOPPER REMPLI D’OIGNONS POUR FAVORISER LA DISTANCIATION SOCIALE

La triple portion d’oignons promettait de vous créer une haleine d’enfer qui ferait en sorte que personne ne voudrait s’approcher à moins de deux mètres de vous. Dommage que seuls les Italiens y aient eu droit...

UN MAIRE PÉRUVIEN PART SUR LA BROSSE AVEC SES CHUMS ET DOIT FAIRE SEMBLANT D’ÊTRE MORT POUR ÉVITER D’ÊTRE ARRÊTÉ PAR LA POLICE



DIVULGÂCHEUR: son plan n’a pas marché! Il a été arrêté...

DES SINGES VOLENT DES ÉCHANTILLONS DE SANG CONTAMINÉ AU CORONAVIRUS EN INDE

Qui a dit que le singe était le meilleur ami de l’homme? Ah non! C’est vrai, c’est le chien...

IL Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE AVEC CE BUREAU POST-PANDÉMIE



On vous met au défi de deviner, en regardant l’image ci-dessus, quel est le problème de ce bureau. Bonne chance!



LES COUPLES N’HABITANT PAS ENSEMBLE DEVRAIENT PORTER UN MASQUE PENDANT LEURS RELATIONS SEXUELLES SELON UNE NOUVELLE ÉTUDE

Les consignes sanitaires sont les consignes sanitaires et il faut les respecter. N’empêche que c’est quand même assez cocasses de s’imaginer deux amoureux tout nus tout nus tout nus tout nus... avec des masques.

LES QUÉBÉCOIS ONT ENVIE DE CACA ET COMMENCENT À SE PLAINDRE DU MANQUE DE TOILETTES

Un texte phare. Une lumière dans la nuit. Un des plus grands succès de notre année 2020, à propos d’une conséquence insoupçonnée de la pandémie...

[VIDÉO] UN AÎNÉ UN PEU MÊLÉ COMMET UNE GAFFE HILARANTE EN ENTRANT DANS UN DÉPANNEUR

Voici l’incarnation parfaite ce dont on parlait en début d’article: Mieux vaut en rire qu’en pleurer...



SOPHIE NÉLISSE PARTAGE PLUSIEURS PHOTOS D’ELLE EN TRAIN DE FAIRE PIPI DEHORS À CAUSE DE LA COVID-19

Visiblement, Sophie Nélisse a été éclairée par notre texte phare, celui qui est une lumière dans la nuit. On la remercie pour son soutien à la cause!

Merci à tous pour ses loufoqueries 2020! On se souhaite un 2021 débile à souhait!

