François Legault et le père Noël ont parlé aux Québécois, et c’était étrange

Comme si 2020 n’était pas assez étrange, dimanche, le taux d’absurdité de l’année a sauté d’un cran alors que François Legault a tenu un point de presse avec le père Noël.

L’événement, bien sûr destiné aux enfants du Québec, avait été annoncé dimanche matin et il a débuté à 17h.

Voici ce qui s’est passé et ce que l’on a appris.

1. Même si on avait déjà entendu la chanson Le père Noël c’t’un Québécois, on ne savait pas à quel point c’était vrai. Saint Nicolas ressemble à s’y méprendre au comédien – et ancien collègue péquiste de M. Legault – Pierre Curzi.

2. Le pôle Nord est en zone verte, donc le père Noël peut venir dans vos maisons et postillonner partout sans danger. YES!

3. Le père Noël est déjà vacciné. Il a eu un traitement de faveur parce qu’il est chum avec Legault et Arruda. Beau copinage.

4. Quand il avait 5 ans, le petit François Legault a demandé un camion militaire de GI Joe au père Noël.

5. Cette année, les dates de la chanson de Noël préférée de Legault, 23 décembre, de Beau Dommage, sont changées à 17 décembre et à 11 janvier.

6. Les films préférés du père Noël sont Les Plouffe et Le déclin de l’empire américain... Ça commence à être louche.

7. Legault a demandé aux enfants du Québec d’être «blood» avec leurs parents pendant le congé des Fêtes. L’année a été difficile pour tout le monde. «Soyez tranquilles dans la maison et faites un câlin à vos parents.»

8. Le père Noël parle mieux anglais que M. Legault.

9. Même si c’est la pandémie, le père Noël veut quand même vos biscuits. Et votre tarte. Et votre gâteau. «Le père Noël est très gourmand», a déclaré le premier ministre.

Joyeux Noël, tout le monde, et surtout, soyez prudents.

