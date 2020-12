19 fois où bébé Yoda est beaucoup trop cute pour son propre bien dans The Mandolorian 2

Attention - Ce texte contient bien sûr des divulgâcheurs sur la deuxième saison de «The Mandolorian». Vous êtes avisés.

Grogu. The Child. Kid.

Peu importe son nom, le petit personnage vert qui a conquis le coeur de Mando dans la série de l’univers Star Wars, The Mandalorian, sur Disney+, est sévèrement cute.

Déjà, quand la saison est sortie l’an dernier, c’était la folie furieuse et l'engouement général pour celui dont on ne connaissait même pas le prénom à l'époque.

Mais maintenant que la deuxième saison est entièrement disponible et qu’on l’a clenchée, on peut l’affirmer: Grogu est toujours aussi adorable, sinon plus.

Voici nos 19 moments préférés du bébé Yoda:

1. Quand il sent que le bordel va pogner et qu’il s’enferme dans son mini vaisseau

2. Quand il a hâte de manger son gros steak de dragon/monstre weird

3. Quand il est pris en otage

4. Quand il retrouve Mando

5. Quand il observe les succès de son papa

6. Quand il a pogné une petite obsession sur les oeufs de femme-grenouille

7. Quand il se fait chicaner pour sa petite obsession sur les oeufs de femme-grenouille

8. Quand il est fier de son papa qui le sauve d’une bibitte weird

9. Quand il essaie de réparer le vaisseau et que ça se passe mal

10. Quand il boit son petit bouillon

11. Quand il vole les macarons d’un gars de l’école

12. Quand il vole un petit bout du vaisseau

13. Toutes les fois où il s’entraîne à utiliser la force

14. Quand il vole avec Mando

15. Quand il connecte avec des Jedi

16. Quand il a des petites menottes

17. Quand il dit adieu à Mando

18. Quand il n’a pas vraiment envie de dire adieu à Mando

19. Quand il accepte de partir avec...

Bon il part avec quelqu’un, mais c’est quand même un gros punch donc on ne va pas dire de qui il s’agit.

Mais OUF.

