Céline Dion partage une photo de son Noël confiné en pyjama avec ses trois fils

Céline Dion, comme nous tous, a célébré le réveillon dans un petit cocon familial avec ses trois fils.

La star a immortalisé la scène, entourée de Renée Charles et des jumeaux Eddy et Nelson, et a partagé l'image de Noël sur son compte Instagram.

Le quartor a revêtu son pyjama de Noël et pose devant le sapin tout sourire.

«Que cette saison des Fêtes vous apporte amour, paix et santé, et la promesse de meilleurs jours pour cette nouvelle année à venir!» écrit Céline sur Instagram.

Ben merci beaucoup Céline! Joyeux Noël à tous.

