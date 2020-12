3 revues de l’année comiques que vous pouvez regarder avant le Bye bye

Le temps des Fêtes est aussi synonyme de «saison des revues de fin d’année».

En attendant (ou pas) le Bye bye et toute la programmation du 31 au soir, il y a déjà plusieurs humoristes talentueux qui nous ont laissés voir leur vision de 2020.

Voici 3 options comiques qui ne sont pas le Bye bye 2020:

1. Le guide des Fêtes de Carole aide son prochain

L’humoriste Silvi Tourigny a remis son fameux col roulé beige pour que son personnage de Carole nous explique comment bien passer son temps des Fêtes en confinement, tout en nous glissant un mot sur son point de vue sur l’année... particulière... que fut 2020.

2. 2020 en carton de Jérémie Larouche

Publiée sur la page Facebook de Juste pour rire, la vidéo de l’humoriste se concentre sur les nouvelles positives de 2020. Parce que oui, il y en a eu! Le tout est fait en carton, par Jérémie Larouche lui-même, et le tout est convaincant en plus d’être drôle. On a un petit faible pour son Vin Diesel.

3. Le Scram des Piles-Poil

De retour en force encore cette année, le trio d’humoristes émergents s'est entouré de plein de talents, dont Mario Bélanger, Michelle Desrochers, Daniel Grenier et Arnaud Soly, pour nous livrer une revue de l’année satirique et inspirée de leur amour de la vieille culture pop québécoise. En 22 minutes et 29 sketchs, le résultat est convaincant.

