Voici nos prédictions sur ce qu’il y aura au Bye bye 2020

C’est devenu une tradition (OK, on l’a fait une fois il y a deux ans). Le Sac de chips essaie de deviner quels sketchs seront présentés dans la traditionnelle revue de fin d’année québécoise: le Bye bye.

• Ben quoi? On en avait quand même deviné quelques-uns: Vous avez de bonnes chances de voir ces sketchs ce soir: nos prédictions pour le Bye bye 2018

On essaie d’être précis et de prédire le contenu des sketchs et l’angle choisi. Pas juste le sujet général, genre: «Hey, ils vont parler de la COVID pis de Lucie Laurier». BEN OUI, ILS VONT EN PARLER, JEAN-CLAUDE.

• À lire aussi: 3 revues de l’année comiques que vous pouvez regarder avant le Bye bye

Voici donc ce qui va se passer:

1. Ça va commencer par un point de presse. Mehdi Bousaidan va jouer Arruda qui est incapable de prononcer «CHSLD». Legault va jouer l’autre Legault, pis il y aura une référence subtile à ça.

2. Guylaine Tremblay va chanter une parodie de WAP à propos du lavage des mains.

• À lire aussi: Bonhomme Carnaval a dansé sur WAP, de Cardi B, et personne n’aurait pu prédire ça

3. Sarah-Jeanne Labrosse va imiter Lucie Laurier qui anime un bulletin de «vraies nouvelles» avec de l'aluminium sur la tête.

4. François Bellefeuille va jouer Trump qui ne veut pas quitter la Maison-Blanche en faisant une crise de bacon.

5. Il y aura une parodie de films de zombies avec Maripier Morin qui mord les gens.

• À lire aussi: Maripier Morin admet avoir eu un comportement inapproprié envers Safia Nolin

6. Il pourrait bien y avoir aussi une parodie d’Occupation double dans laquelle Jay Du Temple est en robe parce que c’est drôle, une ROBE, LOL.

7. On va varger gratuitement sur le gars qui fait les pubs du porc du Québec.

• À lire aussi: Simon-Olivier Fecteau réagit aux critiques du Bye bye et au sketch sur A&W en particulier

8. Il y aura un grand procès de sorcières dans lequel on brûlera Legault parce qu’il a lu des livres à l’index.

9. Un sketch se passera en 2035. Un prof perdra sa job parce qu’il a utilisé le mot «Blanc».

10. Guylaine Tremblay va jouer Valérie Plante qui circule librement à vélo sur une piste cyclable extralarge en lançant un long rire démoniaque, alors qu’il y a un embouteillage monstre de voitures qui prennent feu derrière.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

11. Des gens se promèneront dans un cimetière qui déborde de pierres tombales. Quelqu’un se demandera: «C’est quoi?» Quelqu’un s’approchera d’une tombe et déclarera: «C’est tous les restaurants qui ont dû fermer en 2020.»

12. Il y aura une mise en abyme d’une rencontre des auteurs du Bye bye sur Zoom, avec tous les imprévus que ça implique.

13. Quelqu’un se promènera avec un imperméable pour vendre du papier de toilette sur le marché noir.

AFP

14. Il va y avoir un long sketch prétentieux sur des comédiens qui regardent des salles vides. Ils se demanderont: «Mais où est tout le monde?» et quelqu’un sortira de derrière un rideau pour dire: «Ils sont tous au Costco.»

AFP

15. On pourrait avoir droit à une parodie où la Gestapo débarque au party de Noël alors qu’une famille a caché grand-maman dans le vide sanitaire.

16. Pour souligner le mouvement Black Lives Matter qui s'est étendu à toute la planète en 2020, les producteurs montreront leur soutien en ne faisant pas de blackface cette année.

• À lire aussi: Un commentaire dégueulasse concernant la femme de Guy A. Lepage et Black Lives Matter laisse l’animateur sans mots sur Twitter

17. Il y aura un sketch vraiment très long pour dire qu’on ne peut plus rien dire.

18. On proposera que la règle des deux mètres de distance s’applique pour toujours à la gang d'agresseurs dénoncés cette année.

19. Joe Biden va dormir en se faisant donner le vaccin.

AFP

20. On assistera au conseil général des covidiots. Plein de gens seront assis très proches les uns des autres autour d’une table. Un homme lèvera sa main. On lui donnera la parole et il toussera. Il déclarera: «Je n’avais rien à dire, je voulais juste tousser.»

• À lire aussi: 14 «covidioties» qui ont marqué 2020

Sondage Est-ce que vous écouteriez notre Bye bye? Je pense que votre Infoman serait meilleur. Oui, au moins il n'est pas payé avec nos taxes. Partagez votre résultat sur Facebook

À voir aussi dans le Sac de chips:

s

s

s