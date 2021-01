Une influenceuse enceinte de son 5e enfant meurt subitement

Une mère de famille, très populaire sur les réseaux sociaux, est morte subitement trois jours avant Noël.

Emily Mitchell, une Américaine de 36 ans, était enceinte de son cinquième enfant lorsqu’elle s’est effondrée après avoir pris son déjeuner le matin du 22 décembre.

Son conjoint, Joseph, et d’autres membres de la famille ont tout fait pour la réanimer en attendant les secours, sans succès.

La mort de cette blogueuse du Rhode Island, qui compte plus de 100 000 abonnés sur sa page Instagram The Hidden Way, a touché de nombreux internautes à travers le monde.

«Nous avons le cœur brisé. Beaucoup s’ennuieront de sa présence si lumineuse», ont témoigné certains sur la page GoFundMe ouverte en mémoire d’Emily.

Dans sa nécrologie publiée en ligne, elle est décrite comme une «femme dévouée» et une «mère incroyable».

La jeune femme avait partagé, dans les dernières semaines, plusieurs images de sa famille.

Elle expliquait son bonheur d’attendre un bébé qui allait rejoindre ses frères et sœurs Finn, Isla, Edie et Lulu.

Les causes de la mort n’ont pas été révélées pour le moment, les médecins cherchant encore des réponses à donner à la famille.

