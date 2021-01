Voici ce que l’an 2021 nous réserve: les prédictions plus ou moins réalistes du Sac de Chips pour l’année à venir

C’est bien connu, au Sac de Chips, le futur, on connaît ça!



En plus de notre passion pour l’astrologie, on est propriétaire d’une boule de cristal collective qu’on utilise afin de prendre les meilleures décisions possibles dans toutes les sphères de nos vies.

On a donc consulté notre beau globe transparent et on lui a demandé de quoi l’an 2021 sera fait.

Voici nos prédictions pour 2021:

Janvier

Les gens capotent quand ils se rendent compte que la COVID n’a pas pris fin automatiquement après le retour des Fêtes.

Mars

Tout le monde se dit: «Bah! C’est déjà moins pire que l’année passée!»

Avril

On découvre un homme perdu dans la file pour le restaurant L’Avenue, sur l’avenue du Mont-Royal, il déclare: «Je pensais que c’était la SAQ.»

Mai

Même si aucun cas n’est répertorié dans l’est de la province, les Gaspésiens se déclarent eux-mêmes en zone rouge pour éviter l’envahissement des touristes sauvages.

Juin

Malgré le déconfinement et la réouverture des restaurants, les gens ne vont toujours pas au restaurant Pho king Bon.

25 juin

Au lendemain des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste, tous les observateurs sont d’accord: le nombre de drapeaux du Québec était juste parfait. Tout le monde est content.

Juillet

Mathieu Bock-Côté termine une phrase commencée en février.

Juillet

Le Canadien gagne la 25e Coupe Stanley de son histoire, en remportant la grande finale de la Ligue mondiale de hockey vacciné (LMHV) contre les Brûleurs de Loup de Grenoble.

Août

Les gens hésitent encore avant de se serrer la main, même si le confinement sera terminé. Ils hésitent encore plus à se licher la face.

Septembre

Les frères Tadros se retournent de bord et deveniennent de fervents militants du Parti québécois.

Octobre

Louis-José Houde et Sugar Sammy co-animent le gala de l’ADISQ, en bilingue pour la première fois, afin d’éviter d’éventuelles protestations contre la culture dominante francophone.

Novembre

Olivier Primeau profite du réchauffement climatique pour ouvrir un Beach Club à Kuujjuaq.

Novembre

Une chauve-souris fait caca dans la bouche d’un pangolin. Dites coucou à la COVID-21.

Décembre

Le Bloc Québécois cause la surprise générale en présentant ses nouveaux slogans: «Joyeux temps des Fesses» et «Happy noune year».

Décembre

Parlant du Bloc, Gilles Duceppe revient à la chefferie. (Ça, on le met chaque année dans nos prédictions pis c’est vrai une fois sur deux, faque....)

Décembre

D’étranges monolithes apparaissent un peu partout sur la planète, monopolisent l’espace médiatique pendant une semaine et disparaissent dans l’indifférence générale.

Bon, vous vous en doutez. C’est juste des jokes et rien de tout ça ne va arriver dans la vraie vie.

À moins que...

