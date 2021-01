La télé publique irlandaise doit s’excuser d’avoir traité Dieu de violeur dans une blague

Si, au Québec, on a eu droit à un Bye bye 2020 sans réelle controverse, ce n’est pas le cas pour nos amis les Irlandais.

Dans la revue humoristique de fin d'année du diffuseur public irlandais, RTÉ (Raidió Teilifís Éireann), le public a eu droit à un faux bulletin de nouvelles dans lequel il était proposé que Dieu avait abusé sexuellement de la vierge Marie.

«L'homme âgé de 5 milliards d’années qui faisait face à des accusations d’agression sur une jeune migrante moyen-orientale, l'ayant engrossée contre son gré, a été condamné à deux ans de prison. Mais il n’aura pas besoin de purger les 24 derniers mois.»

Le sketch de 23 secondes a poussé des milliers d’auditeurs à envoyer des plaintes écrites au diffuseur et a même mené l’archevêque primat de l’Irlande, Eamon Martin, à dénoncer la situation.

«Ce clip scandaleux doit être retiré des ondes immédiatement et dénoncé par tous les gens de bonne foi», peut-on lire dans un de ses tweets. «Diffuser un clip aussi offensant et blasphématoire à propos de Dieu et notre Sainte Marie si près de Noël... c’est une insulte à tous les catholiques et chrétiens.»

Dans un communiqué, le RTÉ s’est excusé et a affirmé qu’il allait répondre à toutes les plaintes reçues. Par contre, le diffuseur n’a pas mentionné s’il avait l’intention de retirer le sketch de sa plateforme en ligne.

«RTÉ reconnaît que les sujets sensibles sont différents pour chaque individu, particulièrement quand on parle d’humour et de satire. Après avoir pris conscience de vos commentaires et de vos plaintes, RTÉ souhaite offrir ses excuses à ceux offensés par le segment.»

Du soutien pour le diffuseur

Des groupes militants ont défendu le droit du diffuseur de publier de contenu pouvant être jugé choquant pour certains en citant un référendum de 2018 qui a retiré la prohibition de blasphème de la constitution.

La dernière fois que quelqu’un a été trouvé coupable de blasphèmes en Irlande remonte à 1855, quand un prêtre a été poursuivi pour avoir accidentellement mis le feu à une bible.

En 2015, la police a enquêté sur l’animateur Stephen Fry après qu’il eut qualifié Dieu de capricieux et de méchant dans une émission de télé. La police a abandonné l’enquête après avoir décidé que «trop peu de gens avaient été scandalisés».

Autrefois très conservatrice, l'île d'Émeraude a réussi à sortir de l’emprise de l’église catholique dans les dernières années. Le mariage de même sexe ainsi que les avortements sont maintenant légaux suite à des référendums.

L’an prochain, peut-être qu’ils feront appel à Simon-Olivier Fecteau pour réaliser leur émission de fin d’année.

