Harry Styles et Olivia Wilde en couple?

Harry Styles et Olivia Wilde forment désormais un couple, et la raison pour laquelle nous le savons, c'est qu'ils étaient à un mariage ce week-end, et ils semblaient plutôt proches...

C’est Harry qui a été invité au petit événement à Montecito, en Californie, près de Santa Barbara, pour le mariage de son gérant, Jeffrey Azoff, selon TMZ.

Il n'y avait que 16 personnes présentes à la cérémonie, et elle était spécifiquement limitée afin de s'assurer que tout le monde était à l'abri du virus.

Le chanteur officiait pour le mariage de Jeffrey et de son épouse, Glenne Christiaansen, qui travaille pour Apple Music, et a amené Olivia en tant que plus un.

Harry et Olivia, qui dirige Harry dans le film Don't Worry Darling, dont la sortie est prévue en 2021, ont séjourné au San Ysidro Ranch, également à Montecito.

Comme vous le savez probablement, Olivia et Jason Sudeikis se sont séparés en novembre... Alors qu’ils étaient fiancés depuis 7 ans. L’ancien couple a également deux enfants. Harry Styles est donc beau-père!

AFP Olivia Wilde et Jason Sudeikis, le 12 janvier 2020.

