Le rappeur G.I. Joe accuse le Bye Bye d’avoir volé son idée

Alors qu’on croyait que le Bye Bye 2020 s’était déroulé dans le calme, sans réelle controverse, on avait tort.

Semble-t-il que selon le rappeur G.I. Joe, un des sketchs de la revue de fin d’année ne serait pas 100% original.

Le rappeur qui était devenu viral en 2013 pour son hit Tellement Famous accuse aujourd’hui «les pigeons» du Bye Bye d’avoir copié une de ses chansons pour un sketch.

G.I. Joe fait référence à sa pièce PCU, dans laquelle il ironise à propos du programme d’aide gouvernemental, chantant qu’on peut l’utiliser pour faire le party et se «gâter» sans être obligé de travailler.

«Merci, Justin Trudeau, pour la sortie aux cascades d’eau.»

Publiée en juillet 2020, la vidéo a été vue plus de 338 000 fois. Ce n’est pas rien.

Dans le Bye Bye, on a aussi eu droit à une chanson sur l’abus de la PUC, mais à saveur un peu plus dancehall. Reste qu’à la base, c’est un rap sur la PCU, et le rappeur Fouki est même là.

La valeur de production de la version du Bye Bye est nettement plus élevée, la mélodie ne se ressemble pas du tout et les blagues ne sont pas vraiment pareilles. Mais l’idée de base est pas mal la même.

G.I. Joe a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle il accuse la troupe de Fecteau d’avoir volé son idée.

Attention, oreilles sensibles s’abstenir.

Il est impossible de savoir si le Bye Bye a copié G.I. Joe. Peut-être que les créateurs se sont inspirés de l’idée, peut-être aussi que c’est une simple coïncidence. Après tout, l’abus de la PCU a quand même été un sujet redondant en 2020.

Les seuls qui savent la vérité sont Simon-Olivier Fecteau et le Bon Dieu.

