Une scène inédite de «The Office» où Dwight Schrute pense qu’il est dans La Matrice a été dévoilée

Fans de la série The Office, voici un (deuxième) cadeau du Nouvel An!

Alors que tous les passionnés des aventures bureaucratiques de la compagnie de papier Dunder Mifflin se sont empressés de revoir l’intégralité de la série avant que celle-ci ne soit retirée de la plateforme Netflix le 31 décembre, les fans canadiens de The Office ont eu l’heureuse surprise de constater que le retrait n’était pas effectif au nord de la frontière américaine.

• À lire aussi: Michael Scott simule un «suicide» dans une scène troublante retirée de The Office



Ainsi, les États-Uniens doivent plutôt se tourner, pour les 5 prochaines années, vers la nouvelle plateforme de visionnement de NBC, Peacock, s’ils veulent voir The Office.



C’est justement pour faire la promotion de cette nouvelle plateforme qu’a été dévoilée, sur Instagram, une scène alors jamais vue.



Dans celle-ci, différents indices laissent croire à Dwight Schrute qu’il est dans La Matrice.



Évidemment, Jim et Pam sont derrière le coup, avec la complicité d’autres employés de Dunder Mifflin.

• À lire aussi: Les acteurs de «The Office» recréent la danse du mariage de Jim et Pam pour deux fans

La scène avait été tournée lors de la neuvième et dernière saison de The Office, et devait servir d’ouverture à l’épisode final. Elle avait toutefois été coupée au montage.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s