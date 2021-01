C’est la fin pour Kim K et Kanye West

La prochaine fois que vous écouterez le disque «Dion chante Plamondon», vous pouvez sauter la dernière pièce parce que ça ben l’air que l’amour n’existe plus.

Peu de relations amoureuses entre célébrités ont été plus médiatisées que celle de Kim Kardashian et Kanye West. Mais après plus de huit ans de vie de couple, six ans de mariage et quatre enfants, le tandem Kimye ne serait plus.

C’est du moins ce qu’avance Page Six et le New York Post. Plusieurs sources proches du couple auraient confirmé la triste nouvelle à ces deux médias américains.

Depuis quelques années, des rumeurs voulant que le couple ait de gros problèmes circulent, mais le duo continue d'apparaître en public ensemble. Cette fois-ci, ça semble être la fin.

Tomorrow's Cover: Kardashian is 'done' with wild West hubby https://t.co/83WWAhxmt8 pic.twitter.com/xRS0meTWuF — New York Post (@nypost) January 5, 2021

Depuis quelques mois, Kanye se serait installé sur son ranch de 14 millions de dollars américains au Wyoming.

Kim aurait même déjà embauché son avocate, et pas n’importe laquelle. C’est Laura Wasser qui représentera la femme d’affaires et star d’Instagram dans la dissolution de son mariage avec le rappeur. Wasser est connue pour avoir eu des clients comme Angelina Jolie, Heidi Klum, Ryan Reynolds, Christina Aguilera et plusieurs autres stars au moment de leurs divorces.

«Kim est sérieuse à propos de passer le barreau, elle est sérieuse à propos de son militantisme pour la réforme du mode carcérale. Pendant ce temps-là, Kanye lance une campagne présidentielle bidon et dit plein de ma***», a affirmé à Page Six une source qui demeure anonyme.

Cette personne a ajouté que Kim a fait beaucoup pour aider son époux alors qu’il souffrait de problèmes de santé mentale, mais qu’elle en a eu assez.

En revanche, une autre source avance que Kanye n'en pouvait plus du mode de vie frivole de la famille Kardashian. «Il ne veut plus avoir affaire avec eux.»

En juillet, West a tweeté que ça faisait deux ans qu’il essayait de divorcer de Kim, et a traité sa belle-mère Kris Jenner de Kris Jong-Un.

On ne sait toujours pas ce qui adviendra de l’impressionnant manoir des époux, situé à Calabasas en Californie. Le couple a investi plus de 20 millions de dollars dans la résidence achetée pour 40 millions de dollars et les deux souhaitent le garder.

Ni Kanye, ni Kim n’ont encore commenté la situation.

