Charles Lafortune se prononce sur le retour de Maripier Morin à La faille

Depuis quelques semaines, l'annonce du retour de Maripier Morin à la télévision québécoise fait beaucoup jaser.

Charles Lafortune était de passage, lundi, sur le plateau de l'émission La Tour, qui reprenait du service en cette nouvelle année, et Patrick Huard en a profité pour le sonder à propos de tout ça. L'animateur de La Voix est directement concerné car il est le producteur de La faille, l'émission dans laquelle Maripier Morin effectuera son retour en 2021.



On se rappellera qu'il a été annoncé en décembre que Maripier Morin reprendrait le rôle de Sophie dans l'émission, aux côtés d'Isabel Richer et Alexandre Landry.

Évidemment, vu les événements de l'été dernier concernant Safia Nolin, l'annonce a énormément fait jaser.

Patrick Huard a donc profité du passage de Charles Lafortune à La Tour pour lui demander quelles ont été les conversations qui ont mené à cette décision.

«La première conversation, c'est de parler à la personne [Maripier]. J'ai voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'elle avait entrepris comme démarche. Tu as tout perdu dans ta vie, tu n'as plus rien. C'est quand même une sentence sociale extrême», explique-t-il d'abord.

«Ultimement, on aurait pu la remplacer. À un moment donné, il faut que tu agisses en bon père de famille. [...] Il y a le droit de se réhabiliter, parce que je ne sais pas ce que ça dit sur notre humanité si on ne se réhabilite pas. C'est le genre de société dans laquelle je veux vivre», poursuit-il, ajoutant en terminant qu'il croit Safia Nolin. La conversation complète se trouve dans l'extrait ci-dessus.



La deuxième saison de La Faille sera offerte sur Club illico à la fin de 2021.



