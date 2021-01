TikTok affiche des messages terrifiants et personne ne sait pourquoi

Tous ceux qui se sont déjà promenés sur TikTok savent que le réseau social déborde de vidéos dans lesquelles quelqu’un vous dit que si vous faites une certaine action, vous aurez un certain résultat inattendu.

• À lire aussi: Un Montréalais devient viral en transformant des chicanes Facebook en musique

Par contre, souvent, quand vous essayez vous-même, il ne se passe rien et vous avez simplement perdu votre précieux temps comme un gros loser.

Par contre, récemment, des vidéos ont commencé à circuler dans lesquelles on dit aux gens d'écrire «ririririri» dans les sections commentaires de vidéos, pour ensuite traduire le commentaire, un message lugubre apparaît.

C’est notre vidéaste Fred Poirier qui nous a partagé cette nouvelle. Malgré le fait qu’il soit le membre le plus âgé de notre équipe, il est aussi celui qui connaît le plus TikTok.

C’est une vidéo de @officielchloekdl qui l’a informé du bogue.

Suite à son cue, nous avons téléchargé l’application, nous nous sommes fait un compte, et nous avons tenté l’expérience.

«Why are you crying? Is it ?!

It’s a cry for help?»

«It’s a real nightmare

It cries for help

The evil cry

The weeping and the wailing

It represents sin

He died»

«This is the next real thing and this is the next real thing, the real thing is the real thing»

On a essayé plusieurs fois et la majorité des messages traduits parlent de pleurer, de désarroi et de ce qu’est la réalité.

C’est un phénomène très étrange, voire déstabilisant, qui nous laisse avec plusieurs questions.

1. Pourquoi?

2. Est-ce que «riririri» est une langue d’un peuple qu’on connait pas? Genre les sentinelles?

3. Qui est la première personne qui a pensé à écrire «riririri» sous une vidéo et à le traduire? Cette personne-là n’a rien de mieux à faire?

4. Est-ce que c’est un complot pédo-satanique?

Aussi sur le Sac:

s

s