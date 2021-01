21 photos terrifiantes de l'invasion du Capitole par les supporteurs de Trump

Le monde entier a regardé en direct, mercredi après-midi, des partisans de Donald Trump faire irruption dans le Capitole, forçant la suspension d'une session destinée à certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle.

Les deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants, ont été placées en confinement et les parlementaires ont reçu la consigne d’enfiler des masques à gaz et de s’allonger au sol, selon des élus.

En fin d'après-midi, les forces de l'ordre s'affairaient à sortir les envahisseurs du Capitole.

Voici 21 images complètement surréalistes des événements:

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

