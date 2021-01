Les gens pensent que The Weeknd a eu plein de chirurgies plastiques à cause de son nouveau clip

The Weeknd se lance en 2021 avec un nouveau clip musical qui fait jaser ses fans.

Abel Tesfaye, lauréat d’un Grammy, affiche un visage radicalement modifié pour la vidéo de la chanson Save Your Tears, sortie le 5 janvier dernier. Bien qu’il porte, évidemment selon nous, des prothèses qui modifient grandement son visage, certains internautes ont cru qu’il était passé sous le bistouri.

Comme le rapporte le Daily Mail, il portait des prothèses gonflant son visage et ses lèvres.

Selon US Magazine, un fan s’est demandé, sur Twitter, «ce qui était arrivé» à The Weeknd, et une deuxième personne a déclaré que «sa base de fans l'aimerait, quoi qu'il arrive». Un autre petit comique a dit qu'il ressemblait maintenant à Lil' Kim.

Le clip serait une continuation de son apparition aux American Music Awards en novembre 2020, lorsqu'il s’était couvert le visage de bandages, comme s'il venait d'être opéré.

Pour voir le clip et la transformation impressionnante, c’est ici:

