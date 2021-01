Un fermier tue à mains nues un loup qui l’attaquait après avoir tué ses chiens

Dans le monde du journalisme, il existe un dicton: «Si un chien mord un homme, ce n’est pas nécessairement une nouvelle, mais si un homme mord un chien, là, ça devient intéressant».

• À lire aussi: Voici 17 fois où des animaux ont marqué 2020

• À lire aussi: 13 raisons qui prouvent que 2021 est déjà une année de caca

Par contre, ce dicton ne nous dit pas quoi faire quand un homme tue un loup de ses propres mains. Parce que là, c’est arrivé.

On a décidé que c’était digne de mention.

Une caméra de surveillance a capté une scène troublante dans laquelle on peut voir un fermier russe étrangler un loup.

Il faut savoir que l’homme ne faisait pas ça pour le plaisir.

L’animal avait déjà tué deux des chiens du fermier et avait gravement blessé un de ses chevaux. Quand le pauvre homme est sorti pour constater la scène, la bête s’est lancée sur lui.

Le tout s’est déroulé tellement rapidement que l’homme n’a pas eu le temps de prendre une arme pour se défendre. Tout ce qu’il avait, c’était ses deux mains.

L’homme a alors agrippé le cou du loup avec ses mains et l’a tenu ainsi jusqu’au dernier souffle de l’animal.

Le fermier a réussi à s’en tirer avec des blessures mineures.

Si vous souhaitez voir la vidéo, elle est disponible ici.

Les attaques de loups sont devenues de plus en plus fréquentes dans certaines régions de la Russie. Des experts attribuent ce phénomène à la déforestation, laissant des animaux sans leurs habitats naturels et devant trouver leur nourriture ailleurs.

L’animal a été testé après son décès, pour s’assurer qu’il n’avait pas la rage ou autre maladie qui pourrait être dangereuse.

Ce triste incident nous prouve que l’éternel ballet entre l’homme et l’animal est loin d’être terminé.

Aussi sur le Sac:

s

s