Ce garçon de 7 ans sait comment piloter un avion

Du haut de ses sept ans, ce jeune Ougandais souhaite devenir pilote ET astronaute, rien de moins! Il a su impressionner la scène aéronautique de son pays, et plus encore, grâce à ses connaissances dans le domaine et ses compétences de pilotage de base.

• À lire aussi: Le crucifix d’un garçon de 9 ans empêche un projectile de pénétrer sa poitrine

• À lire aussi: 21 photos terrifiantes de l'invasion du Capitole par les supporteurs de Trump

Shema Graham, désormais une petite vedette ougandaise, a été interviewé à la télévision locale et son nom est préfixé dans les journaux et sur les réseaux sociaux avec «Captain».

Amoureux des mathématiques et des sciences, le jeune garçon a volé trois fois en tant que stagiaire sur un Cessna 172, raconte Reuters.

Un matin, à l’aéroport international d’Entebbe, son instructeur lui a demandé d’expliquer le fonctionnement des moteurs d’un avion Bombardier CRJ900 stationné sur le tarmac.

Sa voix ayant du mal à s'élever au-dessus du vrombissement des moteurs en marche d'un avion, Graham a su répondre.

«Les tubes d'admission aspirent l'air et l'injectent dans le compresseur, le compresseur le serre avec les ventilateurs, après avoir serré l’air avec les ventilateurs, il devient chaud», explique le très jeune apprenti, procédant à fournir des détails sur la façon dont un moteur crée la poussée.

La curiosité du jeune Ougandais pour le vol a été piquée par un incident hors du commun.

À l’âge de 3 ans, un hélicoptère a volé si bas que le vent occasionné par l’engin a emporté le toit de la maison de sa grand-mère alors qu’il jouait dehors.

«Ça a déclenché quelque chose dans son esprit», a déclaré sa mère, agente de voyage.

Son fils a alors commencé à lui poser des questions sans fin sur le fonctionnement des avions, a-t-elle déclaré.

L'année dernière, elle a contacté une académie d'aviation locale et Shema a débuté des leçons à la maison. Après cinq mois, Mwanaisha lui a offert des cours pratiques de pilotage.

«Je me sentais comme un oiseau qui volait», a déclaré Shema à propos de son premier vol.

Il aura pu voler trois fois comme copilote entre janvier et mars, avant que la pandémie ne mette fin à sa formation.

Depuis, il se concentre sur la théorie de l'aviation et se plonge dans des vidéos sur l'aviation et l'exploration spatiale sur son visionneur de réalité virtuelle.

Car l’aviation n’est pas tout ce qui compte pour Shema. Il espère un jour se rendre sur Mars. «Mon modèle est Elon Musk», a déclaré le garçon, vêtu d’une chemise blanche de pilote et d’un pantalon noir.

AFP Elon Musk, le PDG de SpaceX, ainsi que le directeur général de la société Tesla.

Elon Musk a entre autres fondé SpaceX, et la société de fusées privée a récemment envoyé deux Américains en orbite et espère envoyer un jour des humains sur Mars.

Ailleurs sur le Sac de chips

s

s