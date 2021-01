Il creuse un tunnel secret jusque chez son amante, mais se fait surprendre par le mari de celle-ci

Un Mexicain très très très déterminé a tout fait pour que sa relation secrète avec une femme mariée ne soit pas découverte, mais il a tout de même échoué.



À Tijuana, près de la frontière américaine, les tunnels sont une chose courante et on peut présumer que plusieurs habitants locaux ont développé une expertise dans leur érection.

(On le sait, quand on parle d’un tunnel, on dit habituellement «creuser» au lieu d’«ériger», mais on trouvait ça drôle d’écrire «érection».)



Sauf que normalement, les galeries souterraines de Tijuana servent au trafic international de stupéfiants, entre le Mexique et les États-Unis.



Un certain Alberto, lui, en a creusé un pour aller voir son amante en cachette.

L’histoire, récemment dévoilée dans les médias mexicains, est devenue virale.

En gros, pour être certain qu’il ne se ferait pas voir lorsqu’il allait voir son amoureuse secrète, Alberto a eu la brillante idée de creuser un tunnel entre sa propre maison et celle de sa maîtresse Pamela.

Oh! Et petite précision avant d’aller plus loin, Alberto était lui-même un homme marié...

Alberto a donc creusé une galerie étroite mais praticable entre les deux domiciles, qui sont tout de même séparés de plusieurs rues.



Pendant un certain temps, Alberto se sauvait en cachette par son tunnel, allait voir son amante en cachette pendant que Jorge (le mari de Pamela) était parti travailler.

Alberto faisait alors des gros câlins cochons à Pamela et s’en retournait chez lui, incognito, comme dans la toune de Céline Dion.

Le problème, c’est qu’un jour, comme dans tout bon théâtre d’été qui se respecte, Jorge est revenu du travail plus tôt.

Il a alors pris Alberto et Pamela en flagrant délit de tendresse et a, comme il se doit, pété sa coche solide.

Alberto en a profité pour se sauver par son trou dont l’embouchure était située sous le lit conjugal de Jorge et Pamela.

Furieux, Jorge a cherché Alberto partout, avant de découvrir le tunnel de l’amour, sous son propre lit.

N’écoutant que son courage (et sa rage), il s’est précipité dans le gouffre sans savoir où cela le mènerait.



Il a finalement abouti dans la maison d’Alberto, où ce dernier l’a supplié de rester silencieux pendant que sa propre épouse était dans la pièce voisine.

Enragé, Jorge n’est pas resté silencieux: une escarmouche a éclaté et les deux hommes en sont venus aux poings, ce qui a évidemment alerté l’épouse d’Alberto, qui a appellé la police.



Alberto n’a eu d’autre choix que d’avouer son infidélité... et son talent pour creuser des tunnels qui rendrait certainement El Chapo jaloux!

