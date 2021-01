Vous pouvez acheter le gros David Hasselhoff du film de Bob l’éponge

Le confinement est difficile? Vous avez besoin de quelque chose pour vous tenir compagnie? Une présence? La réplique géante de David Hasselhoff ayant servi au tournage du film de Bob l’éponge en 2004 pourrait être à vous si vous avez beaucoup (beaucoup!) d’argent.

En fait, le mannequin d’une longueur de 14 pieds est mis aux enchères sur le site Web Live Auctionneers. On estime qu’il se vendra entre 750 000 et 1,5 million $US.

Les fans se rappellent que Bob l’éponge et Patrick l’étoile de mer voyagent sur le dos de M. Hasselhoff dans le film.

L’événement de l’enchère aura lieu le 23 janvier prochain.

Vous pourriez être la personne qui dort sur la réplique géante d'un gros acteur populaire dans les années 1980 et 1990.

Pour être honnête, cette bébelle nous fait peur.

Photo courtoisie

