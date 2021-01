David La Haye n'a pas l'intention de respecter le couvre-feu si un de ses amis est dans le besoin

Depuis le début de la pandémie, David La Haye ne se gêne pas pour exprimer son opinion sur les mesures gouvernementales liées à la COVID-19.



À la suite de l'annonce du couvre-feu qui sera effectif samedi, le comédien a une fois de plus pris position sur le sujet, affirmant qu'il n'hésiterait pas à sortir après 20h pour réconforter un proche si le besoin se faisait sentir.



Il a aussi fait savoir qu'il trouvait cette mesure insensée et qu'il en avait assez.



Voici sa publication intégrale:



«Sachez que si vous êtes mon ami(e), et qu'à partir de samedi, vous avez besoin de moi pour parler, ou pleurer, ou simplement pour aller marcher, et qu'il est plus de 8 h pm, je me rendrai à vous sans hésiter.



Voilà, c'est dit.



Assez, c'est assez.

#MesurePolitiqueInsensée»

Son commentaire a trouvé écho chez plusieurs internautes, puisqu'on compte pas moins de 1600 mentions «J'aime» sous sa publication sur Twitter et sur Facebook.



Celui qui incarne le curé Caron dans Les pays d'en haut a par la suite publié de multiples messages pour appuyer son propos, dont celui-ci ce vendredi matin.



«Infiniment désolé...

Mais je suis juste carrément écœuré, de voir des honnêtes gens, souffrir profondément, et payer constamment de leur liberté, de leur joie de vivre, et de leur argent (chômage & faillites), pour les incompétences, et mauvaises décisions/gestions, dans le domaine de la santé, de leurs gouvernements.

Faut pas m'en vouloir.»



Infiniment désolé … Mais je suis juste carrément écoeuré, de voir des honnêtes gens, souffrir profondément, et payer... Publiée par David La Haye sur Vendredi 8 janvier 2021

Gageons que le couvre-feu et les mesures gouvernementales en temps de pandémie sont des sujets qui feront encore couler beaucoup d'encre...

