Les manifestants qui ont envahi le Capitole y ont fait caca et ont répandu leurs excréments dans les corridors de l’édifice

Deux jours après l’attaque historique contre le siège du Congrès américain, on en mesure encore les conséquences néfastes.



De nouveaux détails nauséabonds ont récemment fait surface, grâce au New York Daily News.

• À lire aussi: Il est désormais interdit de déféquer dans le métro de New York



Selon le quotidien de la Grosse Pomme, certains des manifestants Pro-Trump qui ont envahi le Capitole en ont profité pour se soulager de leurs besoins naturels no 2 et pour éparpiller leurs crottes dans les corridors du bâtiment historique.



Une personne proche du sénateur démocrate Chuck Schumer a en effet raconté au Daily News que des membres du personnel du politicien ont découvert le «fiasco fécal» jeudi matin.

AFP



Les terroristes aux excréments seraient d’abord passés par les toilettes pour assouvir leurs besoins, puis auraient étendu leur caca un peu partout sur le sol du Capitole, en laissant des «empreintes brunâtres» derrière eux, selon cette même personne.

• À lire aussi: Pipi, caca, vagin: le quiz le plus immature de l’année 2020



Le sénateur Schumer, lui, essaie de faire en sorte, avec ses collègues, que le président Trump soit destitué le plus vite possible, même s’il ne reste que 12 jours à son mandat.



Il n’a donc pas formulé de commentaires sur le désastre excrémentiel.



«Il est occupé à gérer de la merde proverbiale; pas de la vraie merde», a dit la source du New York Daily News.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s