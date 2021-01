Voici 12 albums attendus en 2021

Alors que la planète se reconfine petit à petit, plusieurs artistes annoncent la venue d'un nouvel album, et nous aurons vraisemblablement amplement le temps de découvrir chacun d'entre eux.

De la musique pour tous! C'est ce qui nous attend en 2021, alors que Drake, The Cure ou encore Lorde s'apprêtent à s'inviter dans nos listes de lectures.

Voici une liste non exhaustive des artistes qu'on a hâte d'entendre avec leurs nouveaux morceaux.

Drake

Un morceau intitulé Laugh Now Cry Later en collaboration avec Lil Durk est déjà paru le 14 août dernier, et cet avant-goût de l'album a su plaire aux fans, avec ses 363 millions d'écoutes sur Spotify, et ses 211 millions d'écoutes sur YouTube. Le rappeur canadien nous offrira son sixième album studio en janvier.

Lorde

Dans les derniers mois, la chanteuse a semé de petits indices permettant de comprendre qu'un troisième album était attendu pour 2021. Melodrama, sorti en 2017, était plutôt mélancolique, et ce serait désormais au tour du jazz de teinter les œuvres de l'artiste néo-zélandaise. Chose certaine, l'artiste est plus que satisfaite du produit final, puisqu'elle l'a qualifié comme étant «so f*cking good».

Red Hot Chili Peppers

Avec le retour du guitariste John Frusciante dans la formation, les fans ne s'attendaient à rien de moins qu'un nouvel album en 2020. Mais COVID-19 oblige, l'album a été repoussé en 2021. Très peu, voire pratiquement aucune information n'a été donnée quant aux détails entourant l'album... Mais il est toujours possible de patienter en réécoutant les albums du quatuor dans lequel Frusciante figure.

Lana Del Rey

Également prévu pour 2020, Chemtrails over the Country Club sortira finalement le 11 janvier. Le vidéoclip de Let Me Love You Like A Woman, sorti le 16 octobre 2020, est le premier morceau de l'album à être révélé au public, et les plus anciens fans de la chanteuse ont rapidement pu remarquer que l'artiste leur avait réservé une vidéo aux saveurs de celles de Video Games, ou encore de Carmen.

Lil Nas X

«Le meilleur album de tous les temps»: c'est ce que promet le rappeur de 21 ans pour son premier opus. Est-ce qu'il a fourni plus d'informations? Non. Mais en gardant en tête qu'Old Town Road a été certifié platine 13 fois aux États-Unis jusqu'à présent, on ne peut que lui faire confiance pour ce qui s'en vient.

Royal Blood

Le groupe de rock britannique devrait sortir son troisième album (qui ne possède toujours pas de titre) au printemps prochain, et pour nous faire patienter, la formation a partagé sur ses plateformes Trouble's Coming, un monoplage vibrant qui ne sortira pas de notre tête de sitôt.

Rihanna

Il se sera passé une éternité (quatre ans, mais tout de même) entre son dernier album, Anti, et l'annonce d'un nouveau projet musical... Mais nous y sommes enfin! La chanteuse souhaite avoir du plaisir tout en amenant sa musique à un autre niveau pour ce neuvième album, R9, aux inspirations reggae. Aucune date de sortie n'a été révélée pour l'instant.

Arcade Fire

Selon Le Journal de Québec, la COVID-19 n’a pas ralenti la production du prochain album d’Arcade Fire, et ce, même si le confinement a compliqué les choses puisque les membres de la formation sont éparpillés dans plusieurs pays. Il n'y a pas de date de sortie annoncée, mais un album solo d'un des membres du groupe (Will Butler) est disponible depuis le 25 septembre 2020, ce qui peut aider les fans à patienter.

Cardi B

Après WAP, I Like It, Money et Bodak Yellow, que nous réserve la rappeuse américaine? Cardi B a souligné en entrevue qu'elle souhaitait attendre que la pandémie soit maîtrisée avant de sortir son album, afin qu'elle puisse danser au rythme de sa musique dans les clubs, et donner des entrevues en personne. En attendant, il se peut qu'un des morceaux de l'album apparaisse en single, comme ce fut le cas pour WAP.

The Cure

Après 12 années d'attente, The Cure est de retour avec un nouvel album, a confirmé le chanteur et guitariste Robert Smith, alors que vient de sortir une collaboration de l'artiste avec le groupe britannique Gorillaz. Aucun détail n'a été partagé sur l'album, si ce n'est qu'il sera sombre, et qu'aucune chanson à courte durée n'y figure.

Sia

La chanteuse qui aime faire les choses en grand ne s'est pas arrêtée à simplement écrire un album. Elle a coécrit et dirigé un film pour lequel elle a composé dix chansons, avec lesquelles elle fera un album, intitulé Music (qui est également le titre du film). Le film sortira le 14 janvier en Australie, et le 12 février aux États-Unis. Pour l'instant, les chansons Together, Hey Boy, Courage to Change et Saved My Life sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming musical.

Migos

Quavo, un des membres de la formation américaine, semble vouloir nous faire comprendre que le prochain album est prêt, et qu'il sortira en 2021.

Migos 2021 — OFFSET (@OffsetYRN) December 1, 2020

L'album qui était prévu pour 2019 s'est fait attendre, et quelques singles ont été lancés depuis, tels que GNF, Taco Tuesday, Racks 2 Skinny et récemment Need it.

