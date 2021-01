Arnold Schwarzenegger compare les terroristes du Capitole aux nazis

L’ancien homme fort, acteur hollywoodien et gouverneur républicain de la Californie Arnold Schwarzenegger a publié, dimanche matin, une vidéo devenue virale dans laquelle il lance un avertissement à ses compatriotes en faisant des parallèles avec l’Autriche sous le nazisme.

Né en 1947 à Thal, en Autriche, Arnold Schwarzenegger a vu le jour deux ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. «J’ai grandi dans les ruines d’un pays qui a souffert de la perte de sa démocratie», raconte-t-il.

AFP Arnold Schwarzenegger en juillet 2019.

Il décrit dans la vidéo son père comme étant un homme brisé par les remords et qui, tout comme les autres hommes qui ont vécu la guerre, refoulait ses problèmes en buvant de l’alcool et en se défoulant sur sa femme et ses enfants.

«Ils n’étaient pas tous des antisémites enragés ou des nazis: nombreux étaient ceux qui continuaient, étape par étape, le long du chemin», a plaidé l'acteur et ex-gouverneur.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

Comparant l’insurrection au Capitole avec la Nuit de Cristal de 1938, lors de laquelle des centaines de synagogues et des milliers de commerces appartenant à des juifs ont été détruits dans l’Allemagne du Troisième Reich, Arnold Schwarnegger déclare que le tout «a commencé avec des mensonges, des mensonges et des mensonges, et de l’intolérance».

«Je sais qu’il y a une peur dans ce pays et à travers le monde que quelque chose du genre puisse arriver ici», a-t-il dit.

«Le président Trump a tenté de changer les résultats d’une élection, une élection juste. Il a tenté un coup d'État en manipulant les gens avec des mensonges», a-t-il poursuivi.

AFP Des terroristes et partisans de Trump entrés par effraction au sein du Capitole de Washington, le 6 janvier 2021.

Gouverneur de la Californie de 2003 à 2011, Schwarzenegger a dit que Trump serait décrit comme le pire président de l’histoire des États-Unis. Il n’a pas mâché ses mots pour les élus républicains qui l’ont défendu, qu’il a qualifiés de «sans colonne».

De l'espoir quand même

Soucieux d’envoyer un message d’espoir malgré tout, Arnold Schwarnegger, en maître de la mise en scène, a empoigné l’épée dont il s’est servi pour incarner le personnage de Conan le barbare au cinéma, afin de comparer la lame à la démocratie américaine.

Telle une épée qui devient plus forte chaque fois qu’on la trempe, la martèle, la chauffe et la refroidie, la démocratie devient plus forte lorsqu’elle se relève des guerres, des injustices et des insurrections qui la façonnent, a-t-il imagé.

«Je crois que, bien que nous soyons secoués par les événements des derniers jours, nous en ressortirons plus forts, car nous comprenons maintenant ce qui peut être perdu.»

Le «Governator» a appelé à l’unification des Américains derrière le président désigné Joe Biden, ainsi qu’à tenir pour responsables «ceux qui nous ont amenés à ce point impardonnable».

Publiée à 7h45 samedi, la vidéo avait été vue par plus de 10 millions de personnes uniquement sur Twitter.

