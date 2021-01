Voici l’identité de tous les participants de Big Brother Célébrités

Depuis quelques semaines, le Québec se pose une seule question (ce n’est pas du tout vrai, mais bon).

• À lire aussi: Les gens retirent Trump de Home Alone 2 et le remplacent par des personnalités plus aimables

Quelles sont les célébrités qui ont accepté de se faire enfermer dans une maison avec d’autres célébrités pendant 13 semaines dans le seul et unique but de divertir le public dans le cadre de la téléréalité Big Brother Célébrités sur Noovo?

Big Brother est à Loft Story ce qu'OD est à Occupation Double, c’est-à-dire la même affaire.

Nous savions déjà que Claude Bégin, Geneviève Borne, Lysandre Nadeau ainsi que Rita Baga feraient partie de l’aventure, mais dimanche, lors de la grande première de la série, nous avons appris l’identité des autres participants.

Les voici:

Marie-Chantale Toupin

François Lambert

Varda Étienne

Jean-Thomas Jobin

Maxime Landry

Camille Felton

Emmanuel Auger

Kevin Lapierre

Richardson Zéphir

Laurence Bareil

Kim Clavel

Aussi sur le Sac:

s

s