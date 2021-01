Ethan Suplee partage une photo de sa transformation incroyable

Vous ne connaissez peut-être pas le nom Ethan Suplee, mais vous connaissez certainement son visage.

Depuis plus de 25 ans, Suplee est apparu dans au-dessus de 75 films et séries de télé incluant The Butterfly Effect, Chasing Amy, The Wolf of Wall Street, My name is Earl et les films de Kevin Smith.

Au cours des années, Suplee était surtout connu pour sa taille imposante, mais au cours des dernières années, il a subi une transformation remarquable.

L’acteur qui a pesé plus de 500 livres à son plus lourd s’était donné comme but d’atteindre un taux de gras de 9 pourcent, ce qu’il a réussi en 2020.

En entrevue avec Men’s Health, Suplee a affirmé que ce n’était pas grâce à une solution miracle qu’il avait atteint son objectif, mais bien avec un programme d'entraînement rigoureux.

L’acteur qui milite fermement contre les diètes spécialisées dit qu’il a aussi modifié son alimentation pour mieux manger, sans toutefois se priver de quoi que ce soit.

À 44 ans, pour la première fois de sa vie, les abdominaux de Suplee sont visibles.

Il a célébré son accomplissement en publiant une photo sur Instagram.

Il y a un an, Suplee a lancé le podcast American Glutton, dans lequel il documente sa transformation et parle d’alimentation avec des experts.

