Julien Lacroix sort de son mutisme et publie un long message d’excuses sur les réseaux sociaux

L’humoriste Julien Lacroix, dont les comportements déplacés avaient été dévoilés publiquement lors de la vague de dénonciations de l’été dernier, est sorti de son silence.

Lacroix, qui a été visé par des allégations d’agressions sexuelles venant de neuf femmes, n’avait rien publié sur les réseaux sociaux depuis sa maladroite tentative d’explications au lendemain de la publication d’un article à son sujet dans Le Devoir.

• À lire aussi: «J'avais peur de le croiser»: Rosalie Vaillancourt se prononce sur Julien Lacroix

Dans un long message publié ce mardi sur Facebook, il affirme avoir pris conscience des torts causés par ses agissements et être dans un processus pour devenir une meilleure personne, notamment en réglant son problème de consommation.

«J’aimerais d’abord présenter mes sincères excuses aux personnes que j’ai blessées. Sachez que je prends responsabilité sur mes actions et que je travaille chaque jour à réparer ce que j’ai brisé chez les autres et en moi», écrit-il à ses victimes.



Plus loin dans son message, il lève également le voile sur son problème d’alcoolisme.

• À lire aussi: Adib Alkhalidey révèle avoir fait le deuil de sa relation d'amitié avec Julien Lacroix

«Depuis très jeune, j’ai ignoré les problèmes que j’avais, j’ai étourdi mon mal-être avec l’alcool, la drogue et plus tard le travail. J’ai oublié de faire attention à l’humain et aux gens autour de moi. Je ne veux en aucun cas me cacher derrière cette maladie. Je suis un alcoolique et je me rétablis, un jour à la fois», affirme Lacroix.



Il explique ensuite qu’il suit maintenant une thérapie pour venir à bout de cette dépendance.

«J’ai entamé un long processus thérapeutique qui durera toute ma vie. J’ai aussi intégré des groupes de jeunes hommes qui veulent s’en sortir et discuter sans être jugés. Je côtoie beaucoup de tristesse, de souffrance, de gens en recherche de repères, mais malgré tout, beaucoup d’espoir», indique l’humoriste.

• À lire aussi: Dénonciations: Stéphanie Boulay et Alex Nevsky déclarent avoir «fait la paix»



En conclusion de son texte, il affirme de plus qu’il n’est pas en train d’annoncer son retour dans la vie publique par des engagements professionnels.

Il explique qu’il tient à cette prise de parole «pour présenter [ses] excuses aux personnes qu[‘il a] profondément blessées.»

Vous pouvez lire son message au complet ci-dessous:

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s