Quelqu’un a recréé une scène mythique de «Goodfellas» avec des images des morons du Capitole

Si vous êtes une des personnes qui a continué à utiliser Twitter, même après l'exil de Trump, vous aurez peut-être remarqué que Goodfellas faisait partie des termes qui étaient «trending» lundi.

Vous vous demandez peut-être pourquoi les gens parlent autant du classique satirique de Martin Scorsese 20 ans après sa date de sortie.

La réponse implique Eric Clapton.

Quelqu’un a eu la brillante idée de recréer la scène mythique du film où on découvre le triste sort des acolytes de Jimmy.

Mais cette fois-ci, au lieu de cadavres, on a droit à un très satisfaisant montage de vidéos de gens qui ont envahi le Capitole de Washington la semaine dernière, en train de se faire arrêter.

Et oui, le tout est accompagné de la pièce Layla de Derek and the Dominos.

Depuis dimanche, la vidéo a été vue presque 5 millions de fois.

Depuis le saccage au Capitole, plusieurs émeutiers ont été arrêtés par les forces de l’ordre et un bon nombre sont encore recherchés par les autorités.

