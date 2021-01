Un hacker accède à une cage de chasteté connectée à Internet et demande une rançon

Pensez-y deux fois avant d’embarrer vos parties intimes dans des cages contrôlées par Internet!

Un article paru ce lundi sur le site du magazine VICE relate de quelle façon un pirate informatique s’est virtuellement emparé des organes génitaux mâles d’un homme qui avait inséré ces derniers dans une cage de chasteté.

Petite pause explicative: une cage de chasteté est «un dispositif utilisé pour emprisonner le pénis et parfois les testicules, rendant impossibles l'érection, la pénétration et la masturbation», selon Wikipedia.



Le plus souvent, elle est utilisée dans des jeux de domination/soumission sexuelle.

Et puisqu’on n’arrête pas le progrès, les modèles les plus «évolués» peuvent se connecter à Internet pour qu’une autre personne puisse la contrôler à distance.

C’est là que le bât blesse (ou que le batte baisse, c’est selon...)

En octobre dernier, des chercheurs en sécurité informatique ont découvert que les manufacturiers d’une cage de chasteté connectée avaient laissé une vulnérabilité dans l’interface de programmation de leur objet sexuel et que des personnes malveillantes pourraient en tirer profit.



Eh bien, c’est exactement ce qui est arrivé.

Une des victimes, qui préfère être connue sous le nom de Robert, a affirmé à VICE qu’il a reçu un message de la part d’un hacker lui demandant un paiement de 0,02 bitcoin (environ 890 dollars canadiens) pour déverrouiller son appareil à emprisonner son sexe dedans.

Étonné, Robert a constaté que sa cage était définitivement verrouillée et il n’arrivait pas à y avoir accès.

«Heureusement, elle n’était pas verrouillée sur moi au moment où c’est arrivé», a affirmé Robert à la journaliste de VICE.

Une autre victime a, quant à elle, reçu le message suivant: «Your cock is mine now». («Ton pénis m’appartient maintenant.»)

Ce qui prouve que le CellMate (la cage de chasteté en question) est un objet qui fait bien son travail.

En effet, «l'érection, la pénétration et la masturbation» seront assurément impossibles si un hacker lithuanien a le contrôle sur votre phallus.



Jouez prudemment!

