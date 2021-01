Quel personnage de Caméra Café êtes-vous?

Quiz

J’ai tendance à exagérer sur le vin et me confier un peu trop

Pareils comme ceux de mon père, mais payés six fois plus cher

Réceptionniste Maude

La Boss Mélanie

Au service Francine

Le Concierge Richard

Le Millennial P.A.A.

Vendeur Mike

Vous êtes la réceptionniste Maude Ouellet (Marie-Soleil Dion)! On peut compter sur vous pour brasser la cage, même si ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons. Vous êtes la personne qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et ça fait du bien. Attention par contre de ne pas vous contenter de chialer: mettez-vous en mode solution, le monde pourrait bénéficier de votre créativité. Vous avez également une passion pour tout ce qui est marginal, ce qui n’empêche pas que la meilleure nouvelle de votre année 2020 ait été l’annonce du retour de Star Académie.

Vous êtes la boss Mélanie Morin (Marie-Ève Trudel)! Comme Mélanie, vous aimez faire croire que vous êtes en contrôle, même si votre vie est en train de s’effondrer autour de vous. Vous êtes le produit de plusieurs contradictions. Légèrement névrosée, mais aussi très accessible, vous essayez fort de rester cool tout en assurant une grande productivité de votre gang. On ne se cachera pas que c’est un peu compliqué des fois. Mais vous avez un grand cœur et dans le fond, vous souhaitez être aimée de tous.

Vous êtes la responsable du service à la clientèle, Francine Ringuette (Sylvie Léonard)! Vous êtes LA personne qui passe sa journée à la machine à café du bureau à parler de tout et de rien au lieu de travailler. Après tout, ça passe plus vite quand on jase, non? Vous avez un grand cœur et vous êtes toujours là pour ceux que vous aimez, mais vous tenez à votre confort. Comme Francine, vous êtes parfois choqué par les changements autour de vous parce que «vous voulez juste être ben chez vous». Ouvrez votre cœur, l’inconnu apporte souvent du bon!

Vous êtes le concierge complotiste Richard Mathieu (José Gaudet)! Vous vous êtes probablement déjà «pogné» avec du monde sur Internet et avez certainement déjà utilisé la phrase «faites vos recherches». Vous êtes très méfiant et remettez tout en question, tellement que parfois, ça pourrait vous empêcher de tisser des liens plus profonds avec certains de vos collègues. Ouvrez-vous aux autres un peu, le monde entier ne vous veut pas de mal. Nous le savons parce que nous avons fait nos recherches. Une chose est certaine, on ne s’ennuie pas avec vous.

Vous êtes le millennial Phélippe-Alec-André Carrier (Étienne Lou)! Vous êtes un millenial classique. Très présent sur les réseaux sociaux, il vous arrive de pousser quelques bonnes blagues «de boomers». Comme Phélippe-Alec-André, votre manque d’expérience ne vous empêche pas de donner des conseils à tout le monde. Vous avez officiellement de grands idéaux de gauche, sauf que vous cherchez activement à faire de l’argent facile. Mais tout comme PAA, vous gagnez à être connu…

Le vendeur Mike Mercier (Louis-Olivier Mauffette)! Vous avez la banlieue tatouée sur le chest. On ne vous verra jamais avec un latté à 8$ dans les mains ou un pâté au tofu dans le four. Comme Mike, le vendeur du bureau, vous êtes parfois dépassé par un monde en constante évolution. Certains pourraient vous qualifier de rétrograde, mais pour vous, c’est juste du «gros bon sens». Reste que vous êtes attachant et efficace.

