Rosalie Vaillancourt n'est pas convaincue par les excuses de Julien Lacroix

Après six mois de silence, Julien Lacroix a brisé le silence, mardi, en publiant un long message sur Facebook, dans laquelle il revient sur les événements des derniers mois, présentant ses excuses et admettant avoir des problèmes de consommation.

Dans les heures qui ont suivi, son ancienne conjointe, Geneviève Morin, a réagi au message, tout comme son ancienne amie, Rosalie Vaillancourt. L'humoriste, qui s'est récemment fiancée, a exprimé des doutes quant aux excuses de Julien Lacroix, formulées mardi sur les réseaux sociaux, et a également prétendu qu’il préparait son retour en coulisses, contrairement à ce qu’il a affirmé.

«Ça fait seulement six mois, a-t-elle écrit. [...] c’est tellement précipité et je vous avoue que j’ai de la difficulté à voir qu’il a fait du chemin auprès des victimes. Là, on parle d’années de violence. Des adolescentes qui ont fini leur maîtrise cette année et qui ont encore sa présence en tête. Elles ont été tellement marquées qu'elles ont décidé, 10 ans plus tard, de parler au Devoir. Et toi, en six mois...? Il manque un jeu de proportion là.»

«Je suis de bonne foi, a-t-elle ajouté. J’ai bon espoir dans la vie. Je suis pour la rédemption. Mais en ce moment, ça me semble être un message formaté. Un message écrit par des professionnels de l’image.»

De retour au travail?

Dans sa publication, Julien Lacroix a confié mardi ne pas s’exprimer publiquement dans le but de retrouver les projecteurs. «Cette prise de parole, je ne la fais pas dans le but d’annoncer un retour. Je la fais pour présenter mes excuses aux personnes que j’ai profondément blessées», disait-il.

Toutefois, Rosalie Vaillancourt s’est dite inquiète par des rumeurs qui circulent sur une boîte de production qui travaillerait en ce moment avec Julien Lacroix pour orchestrer son retour.

«Derrière chaque mot pesé, il a tâté le terrain pour son retour», soutient-elle.

Rosalie Vaillancourt termine son message par un cri du cœur, où elle s’adresse aux artistes qui ont mis un «j’aime» à la publication de Julien Lacroix.

«Une question aux artistes que je connais très bien et qui ont liké la publication de Julien: auriez-vous liké cette publication si c’était votre fille qui avait été violée, agressée ou simplement embrassée de force six mois après l’avoir appris dans les journaux? Auriez-vous vraiment liké des excuses de quelqu’un qui évacue les violences sexuelles avec comme excuse: “les démons intérieurs”?»

Puis, elle a martelé de nouveau qu’elle souhaitait qu’un changement de culture s’opère dans le milieu artistique. «Sur ce, je vais continuer de vous faire rire en essayant d’oublier à quel point ce milieu-là est fake», a-t-elle conclu.

