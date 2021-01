Ce chanteur québécois sexy a une coupe Longueuil époustouflante et des textes sublimes

Connaissez-vous Gab Paquet?

On va être francs avec vous: nous non plus, on ne le connaissait pas en nous levant ce matin.

• À lire aussi: Une psychologue est jugée «trop sexy» pour sa profession

Mais on est tombés, en surfant sur l’autoroute de l’information, sur ce splendide vidéoclip qu’il est essentiel de vous partager.

Écoutez-le et on s’en reparle après:



Bon, à ce stade-ci des choses, ce qu’on comprend, c’est que Gab Paquet est un Québécois (dans le sens de «habitant de la ville de Québec»).

• À lire aussi: Une unijambiste sexy devient culturiste et séduit les foules



Mais est-ce un chanteur ou un humoriste?



Un chanteur qui a des textes drôles?

Ou un humoriste doué pour la chanson?



Puisqu’il a un nouvel album intitulé La Force d’Éros qui sort le 12 février prochain, on va y aller pour la première option.

• À lire aussi: Un culturiste épouse sa poupée sexuelle après l’avoir fiancée il y a un an



D’ailleurs, dans la description de sa vidéo YouTube, il se décrit lui-même comme un «chanteur de charme».



Il y dit aussi qu’il pratique le «métier de séducteur».



Avec une moustache, une coupe Longueuil et un shaggy de la sorte, on en doute pas!



On vous laisse sur le premier extrait de La Force d’Éros, la pièce Magie Rose.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s