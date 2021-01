Les vedettes craquent pour le berger australien

Les bergers australiens sont des chiens adorables (comme tous les chiens) qui semblent avoir charmé nos stars durant la dernière année.

Selon Mondou, le berger australien était le huitième chien le plus populaire au Canada en 2019 et il est reconnu pour son caractère énergique, son intelligence, sa loyauté et sa polyvalence.

En plus, ils sont beaux comme des coeurs.

Voici les quatre nouveaux bergers australiens qu'on a pu voir sur les médias sociaux de nos vedettes:

Atreyu, adopté par Béatrice Martin (Coeur de pirate)

La nouvelle chienne de Maxim Martin

Louise Pellerin-Mercier, ou Loulou, la nouvelle addition à la famille de Claudie et Mathieu.

Stella, ici avec l’adorable fille de Mélissa Bédard.

On est en amour.

