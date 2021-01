L’Impact de Montréal a changé d’identité et ses fans ne sont vraiment pas contents

28 ans après sa fondation, l’Impact de Montréal n’est plus.

Sur le coup de 11 heures, ce jeudi 14 janvier 2021, il a en effet été annoncé que l’équipe montréalaise de la Major League Soccer s’appellerait désormais le Club de Foot Montréal.

Le logo du Bleu-Blanc-Noir a, de plus, été remplacé par celui:

On voit des M (pour Montréal), des flèches du Métro, un flocon de neige, des fleur de lys, et deux fois (!) le nom de l’équipe.

Nous, on va prendre quelques jours pour digérer tout ça, et éventuellement, on va s’y faire parce que ...egh... on n’y peut rien.

Mais les fans fidèles depuis longtemps au Bleu-Blanc-Noir, eux, ne le prennent vraiment pas!



On a fait un petit tour dans le mot-clic #IMFC sur Twitter, et franchement, ça brassait!

Voici les meilleurs commentaires que nous avons pu recueillir:





Donc pas de maillot, pas de rénovation au stade, un nom ridicule et un logo qui fait penser à un trou de c*l #IMFC — Julien Tessier (@jtessier123) January 14, 2021

Montréal a désormais son CF et son CH. On attend le CG pour combler le vide. #IMFC #CFMTL #Habs — Baptiste Barbe (@bbaba7) January 14, 2021

Et impossible de se regrouper pour manifester... ils ont bien calculer leur coup 😔 #imfc #cfmtl — Caennais (@Calvhabs) January 14, 2021

Wow. C'est fini. J'ai physiquement l'impression de m'être fait passer sur le corps par un camion (de bullshit). #IMFC — Eric Chenoix (@EricVking) January 14, 2021

On passe pour des osties de morons international #IMFC — Hugues Dumontier (@DumontierHugues) January 14, 2021

Bravo Gilmore, l'as des patinoire, dépenser 2 ans, pour des conneries pareil, canayens auraient dû le garder #IMFC — Alex Lacasse (@Lacnessal) January 14, 2021

Les supporteurs du Fire ont été capable de le faire. Faisons-le. Partons un mouvement contre cette chose horrible qu'ils appellent un logo, et ce nom. Retweetez autant que vous voulez. #IMFC @ultrasmontreal — Jonathan Varin (@jvarin25) January 14, 2021

''Le bleu représente notre langue française.''



C'est la seule couleur qui a pratiquement disparu de ce changement d'identité. #IMFC pic.twitter.com/ymolOYGAKk — Bruno Henri Tremblay (@BrunoBlay) January 14, 2021

Quelqu'un proche du stade pour aller couper l'alimentation en électricité... faut les arrêter, c'est un attentat à la pudeur, l'assassinat du beau #imfc #CFMTL — Caennais (@Calvhabs) January 14, 2021

Ou joue dans la Major League SOCCER, mais on va s'appeler Club de FOOT. Plus ridicule que cela, tu meurs. #imfc #CFMTL — Jean-François Genest (@JF_Genest) January 14, 2021

