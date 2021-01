Cette publicité pour le concessionnaire Kia de Joliette est la chose la plus merveilleuse que vous verrez aujourd’hui

Avez-vous déjà pensé vous acheter une Kia?

Oui, non, peu importe, la publicité ci-dessous risque assurément de vous convaincre de faire confiance au constructeur sud-coréen.

On y voit un des représentants du concessionnaire Kia Joliette se faire «électrifier», avant d’être propulsé aux confins de l’Univers, de soutenir un Dodge Ram dans sa main droite et une Kia Rio dans sa main gauche, de flatter plusieurs véhicules différents et d’être finalement téléporté auprès de son frère.

C’est là que le summum du merveilleux est atteint.

On pense que le frangin en question ne sert à peu près à rien... jusqu’à ce que....

On ne vous le dit pas!

Regardez vous-mêmes:

POINT FINAL!

Merci à Kia Joliette pour avoir ensoleillé cette journée. Ça se pourrait sincèrement que j’aille vous voir quand je serai tanné ma Forte 2017, étant résident de Lanaudière.



Et merci à mon amie Maude pour la découverte!

