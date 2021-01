Accusé d’être excité par le cannibalisme, Armie Hammer quitte la production d’un film

Armie Hammer, connu pour ses performances dans The Social Network, Call Me by Your Name et Rebecca, a dû renoncer au tournage de son prochain film à la suite de troublantes rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux.

Un compte Instagram anonyme nommé @houseofeffie a récemment publié des captures d’écran de messages qui auraient été envoyés à plusieurs jeunes femmes par le comédien entre 2016 et 2020, alors que ce dernier était marié.

Dans ces messages sexuellement explicites, l’acteur aurait exprimé ses fantasmes sexuels, qui incluraient plusieurs mentions d’actes cannibales ainsi que d’agression sexuelle.

«Je suis à 100% un cannibale. Je veux te manger. Fuck. C’est terrifiant à admettre. Je n’ai jamais admis ceci à personne auparavant.»

Courtney Vucekovich, une entrepreneure web que Hammer a fréquentée après s’être séparé de son épouse en juin dernier, a confié à Page Six que le comédien lui avait aussi fait des commentaires épeurants. Il proposait de lui «casser les côtes et [de] les faire cuire sur le BBQ».

Les rumeurs se sont rapidement répandues sur le web, au point où Hammer, qui nie fermement le tout, s’est vu obligé de se désister de la production du film Shotgun Wedding, dans lequel il devait jouer avec Jennifer Lopez.

«Je ne voulais pas répondre à ces baratins, mais considérant la nature vicieuse et fallacieuse des attaques à mon égard sur le web, je ne peux pas en bonne conscience laisser mes enfants pour quatre mois pour aller tourner un film en République dominicaine.»

Hammer est actuellement au cœur d’une bataille judiciaire avec son ancienne conjointe pour la garde de leurs deux enfants.

Un passé qui n’aide pas

En 2013, lors d’une entrevue avec Playboy, le comédien s’était confié au sujet de son appréciation pour le sadomasochisme, des déclarations qui sont depuis revenues le hanter.

«J'ai toujours aimé prendre les cheveux, etc. Mais ensuite, vous vous mariez et vos appétits sexuels changent. Et c'est pour le mieux – ce n'est pas comme si je souffrais en aucune façon. Vous ne pouvez pas vraiment tirer les cheveux de votre femme. Je la respecte trop pour faire ces choses que j'ai envie de faire.»

À part Shotgun Wedding, Armie Hammer a toujours plusieurs projets en développement, dont la série The Offer, qui raconte l’histoire derrière la production du film The Godfather.

