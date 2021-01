La limousine de Joe Exotic l’attend déjà près de la prison où il est détenu

En cette dernière journée complète au pouvoir de Donald Trump, ils sont plusieurs à espérer le pardon présidentiel. Joe Exotic est l’un d’eux...

L’éleveur de grands félins devenu célèbre grâce à Netflix Joe Exotic est en effet persuadé qu’il sera libéré aujourd’hui, le mardi 19 janvier 2021.

L'impressionnante limousine-camionnette qu’il a réservée en novembre dernier est même déjà stationnée à distance de marche de la prison où il est incarcéré, selon le détective privé Eric Love, qui est en quelque sorte le porte-parole d’Exotic.



Love a déclaré hier au quotidien britannique Metro: «Demain, à cette heure, nous serons en train de célébrer. Nous avons de bonnes raisons de croire que ça va se passer. Nous sommes assez confiants pour avoir stationné notre limousine à quelques centaines de mètres de la prison.»



«On du maquillage, des vêtements, toute la gang qui va venir. La première chose que Joe veut faire, c’est se faire coiffer les cheveux. Il n’a pas eu de coiffure depuis deux ans et demi. C’est la priorité», a expliqué Love. «Ensuite, on va aller chercher de la pizza, des steaks et peut-être un McRib».

Quand on lui a demandé pourquoi il était si confiant que Joe Exotic reçoive le pardon présidentiel de Donald Trump, Love a dit: «Je crois que le Président est de notre côté et que cela va voler le show au Président-désigné Joe Biden. Hier soir, nous avons tourné une vidéo de remerciement pour Donald Trump qui est maintenant prête à être publiée. Aussitôt qu’il est libéré, nous allons envoyer cette vidéo à la Maison-Blanche pour les remercier».



En cette dernière journée au pouvoir de Trump, la rumeur veut qu’il accorderait son pardon à 100 personnes actuellement condamnées pour différents délits.

Joe Exotic est l’un d’eux, lui qui est détenu pour avoir comploté l’assassinat de sa grande rivale Carole Baskin, tout comme les rappeurs célèbres Lil’ Wayne et Kodak Black, qui ont été arrêtés à la suite de crimes reliés à des armes à feu.

