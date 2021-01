Un restaurateur chrétien pète sa coche contre une jeune femme gothique

Vous souvenez-vous de l’époque lointaine où des curés brûlaient des microsillons d’Elvis Presley parce que c’était de la musique du diable?

Eh bien, on dirait que cette époque n’est peut-être pas si lointaine que ça, dans le fond.

• À lire aussi: Une serveuse bienveillante sauve un enfant violenté par ses parents en lui glissant secrètement une note

Une vidéo virale qui circule abondamment ces jours-ci montre en effet une jeune femme toute de noire vêtue se faire très peu élégamment montrer la sortie d’un restaurant par le tenancier des lieux, qui semble sur le bord de la crise d’apoplexie.



Les images, tournées dans le nord-est des États-Unis, semblent dater de quelques mois, mais elles manquent quelque peu de contexte.

Wait for it.

(This girl deserves the presidential medal of freedom) pic.twitter.com/ZrguIaUqZC — Chris Stein (@chrissteinplays) January 18, 2021



Aussitôt que la vidéo commence, on comprend que l’homme est fâché contre la personne qui filme.

• À lire aussi: Geneviève Sabourin/Alec Baldwin: 33 choses que vous avez oubliées de la saga

(Nous ne traduisons pas les propos de l’homme parce qu’on présume qu’à la quantité de mots censurés, vous pouvez deviner la teneur de ceux-ci.)

«Video tape all you want. God bless you, you fu***ng moron. God bless you and fu***ng Satan, lady. God bless Jesus Christ, you fu***ng demonic b*tch, get out of my fu***ng building», crie-t-il à tue-tête.

Après quelques insultes supplémentaires, la personne qui filme quitte le restaurant par la cuisine pendant qu’on entend: «And don't you fu***ng step foot around my fu***ng business in the name of Jesus Christ, you demonic fu***ng b*tch!»

• À lire aussi: [VIDÉO] Un employé du Wendy’s prend son bain dans l’évier de cuisine

Une fois à l’extérieur du restaurant, la personne qui filme demande pourquoi elle est une «p*te démoniaque» avant de lire le nom du restaurant et son numéro de téléphone sur un camion de bouffe ambulant.



Elle révèle ensuite son look à la caméra, un look que l’on pourrait qualifier de «gothique».

On ne sait pas trop ce qui a déclenché la colère de l’homme, mais on est à peu près certains que Satan n’avait rien à voir là-dedans.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s