La cérémonie d’assermentation de Biden: les moments marquants

Bon, c’est fait.

• À lire aussi: Les 10 choses les plus étranges qu’a faites Donald Trump pendant sa présidence

Comme des millions d’humains aux quatre coins du globe, l’équipe du Sac de chips a passé son mercredi après-midi devant la télé.

Par contre, ce n’était pas pour regarder des reprises des Pierrafeux sur TQS. On n’est pas en 1997. On est en 2021 et TQS n’existe plus.

Au lieu où, il y a deux semaines, cinq personnes ont perdu la vie dans le cadre d’une absurde tentative de coup d'État, Joseph Robinette Biden Jr. (oui, son deuxième nom est Robinette) a mis sa main sur son livre et a dit des choses qui font en sorte qu’il est président maintenant.

Il y a quatre ans, une nation divisée et inquiète avait regardé un animateur de téléréalité assurer le poste de «leader of the free world». Aujourd’hui, c’est une nation toute aussi divisée qui regarde un 46e monsieur prendre le poste, avec une femme à ses côtés, une première pour la Maison Blanche.

Parlant de premières fois, pour la première fois de l’histoire de la république, le président sortant a agit comme un gros bébé lala et s’est sauvé avant le transfert du pouvoir.

Malgré tout, la cérémonie s’est bien déroulée.

Voici les moments qui ont retenu notre attention lors de cette journée historique:

Le nom de Trump a été mentionné littéralement 0 fois lors des discours.

Étant donné les circonstances, la foule a été jouée par une tonne de drapeaux américains. Nous avons hâte de voir si Biden va se vanter sur Twitter d’avoir eu plus de drapeaux que les autres lors de sa cérémonie.

AFP

Garth Brooks a enlevé son chapeau de cowboy pour chanter Amazing Grace. Il a aussi demandé aux gens de chanter, mais on ne voyait pas leur bouche à cause des masques.

À chaque fois que la caméra s'arrête sur quelqu’un dans la foule, il ou elle était en train d’ajuster son masque.

Lady Gaga a porté une grosse robe avec un oiseau dessus et a fait une version touchante du Star Spangled Banner.

Investiture de Joe Biden: Lady Gaga interprète l'hymne national américain pic.twitter.com/NRIIS8D4jE — BFMTV (@BFMTV) January 20, 2021

• À lire aussi: Lady Gaga se présente avec une broche grosse comme sa tête à l’investiture de Joe Biden

On a aperçu Alex Rodriguez dans la foule.

Bernie Sander ne voulait vraiment pas avoir froid. Et il est possiblement passé au bureau de poste en se rendant à la cérémonie.

AFP

• À lire aussi: Les mitaines de Bernie Sanders à l’assermentation font réagir

Comme à chaque fois qu’il sort en public, W. Bush avait l’air vraiment excité d’être là.

AFP

Alors que le ciel avait été couvert pour le début de la cérémonie, le soleil s’est pointé juste à temps pour le discours de Joe Biden. Pas très impartial M. le soleil.

On a eu la chance de revoir notre bible préférée, le «Old Biden Family Bible». Elle est toujours aussi grosse.

AFP

Tout le monde a fait des câlins à tout le monde, surtout Garth Brooks.

Mike Pence a dû quand même être un peu mal à l’aise. Au moins il n’avait pas une mouche sur la tête.

AFP

Jennifer Lopez a chanté This Land is Your Land. Ça explique pourquoi Arod était là.

On a une pensée spéciale pour le gars responsable de désinfecter le podium entre chaque orateur.

Mises à jour à venir.

Aussi sur le Sac:

s

s