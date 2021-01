Kevin Bazinet sera papa pour la première fois

Le grand gagnant de La Voix en 2015 a annoncé une grande nouvelle en ce début d’année: sa conjointe, Charlie Cormier, et lui attendent le passage de la cigogne pour la mi-juillet. Il s'agira d'un premier bébé pour le couple.

Le chanteur a publié quelques photos sur Instagram en fin de journée jeudi.

Dans son message, il explique qu'il s'agit d'une grossesse miracle, puisque sa copine a fait quatre fausses couches.

Kevin s'est entretenu avec nos collègues du magazine 7 jours et a donné plus de détails sur le parcours difficile vers la parentalité que le couple a eu à traverser.



«Nous sommes tellement heureux! La route vers la parentalité n’a pas été facile pour nous, puisque nous avons vécu quatre fausses couches. Mais cette fois-ci, c’est la bonne, puisque nous avons franchi le cap des trois mois. Par contre, comme ma blonde a fait plusieurs fausses couches, elle est suivie toutes les deux semaines pour que son médecin puisse surveiller l’évolution de sa grossesse de près. On est rendus à trois mois et une semaine. Pour nous, c’est un petit miracle, puisque le risque de fausse couche est beaucoup moins présent après trois mois. On a entendu le cœur de notre bébé et on l’a senti bouger; le processus est bien enclenché», a dévoilé le futur papa au 7 jours.



Pour le couple, la décision d'avoir un enfant est s'est imposée par elle-même, rapidement dans leur relation.



«On est ensemble depuis trois ans et demi et on a rapidement décidé de fonder une famille. Je vais avoir 30 ans bientôt et je m’étais dit que je voulais être papa avant d’avoir 30 ans. Ça fait longtemps que je rêve d’être papa. Ma blonde, elle, a 25 ans. Nous attendions qu’elle ait terminé ses études avant d’avoir un enfant. Ça fait donc à peu près deux ans que nous sommes sur ce projet. Nous sommes rendus là dans nos vies: nous sommes bien ensemble, nous sommes stables financièrement et nous sommes prêts psychologiquement. Par ailleurs, les épreuves des dernières années nous ont rendus plus forts en tant que couple», illustre-t-il.

Félicitations aux futurs parents!



